"Mojim staršem je zelo pomembno, da govorim srbsko," je po veliki senzaciji na teniškem turnirju v Cincinnatiju povedala šele 17-letna ameriška teniška igralka Iva Jović. Ime, ki si ga v prihodnosti velja zapomniti.

Kot kaže, se rojeva še ena teniška zvezdnica, ki bi lahko v prihodnje krojila svetovni ženski tenis. Najstnica, ki ima srbske in hrvaške korenine, je v drugem krogu turnirja v Cincinnatiju presenetila, potem ko je premagala Čehinjo Lindo Noskovo, trenutno 23. igralko sveta. Iva je stara šele 17 let in je najmlajša igralka, ki igra na prestižnem turnirju. Ob tem je treba povedati, da se je na turnir uvrstila kot srečna poraženka. Iva je namreč izgubila v drugem krogu kvalifikacij, a se je na podlagi odpovedi vseeno uvrstila na glavni turnir.

Včasih je igrala tudi nogomet, potem pa se je odločila za tenis. Foto: Guliverimage

Pogosti prepiri s sestro

Iva Jović je doma iz Kalifornije, njeni starši pa so se še pred njenim rojstvom preselili v ZDA. Njen oče Bojan je Srb, mama Jelena pa prihaja iz Hrvaške. Njena starejša sestra Mia igra tenis na prestižni univerzi UCLA. Ivini prvi teniški spomini so povezani s sestro.

"Na treningih sva se resno dajali. Veliko sva se prepirali. Bila sem kar sitna, ker preprosto nisem mogla prenesti poraza. Ogromno sva se prepirali, bilo je veliko vsega. To so zagotovo moji prvi spomini, a mislim, da je vsak ogenj po svoje dober. Zdaj to usmerjam v bolj pozitivne smeri, prej pa je bilo to le med mano in sestro. Enkrat so starši celo rekli: 'Sploh nočeva iti na igrišče. Nočeva tega gledati, samo prosiva, pridita nazaj celi,'" je za uradno stran turnirja povedala vzhajajoča zvezdnica, ki je med drugim razkrila, da je tip človeka, ki ima pred seboj vedno cilj.

Navdih je dobivala ob gledanju Novaka Đokovića, Rafaela Nadala in Rogerja Federerja. Zelo rada je gledala dominacijo Serene Williams, v zadnjem času je navdušena nad Jannikom Sinnerjem in ga poskuša tudi posnemati.

"Res sem hvaležna, da imam to znanje, ker imam na podlagi tega na turnirjih še eno skupino ljudi, s katerimi se lahko sporazumevam." Foto: Guliverimage

Njena zgodba oziroma zgodba njenih staršev je zelo posebna in zanimiva. Mama Jelena je kot na loteriji dobila zeleno karto za ZDA. Z njenim očetom takrat še nista bila poročena, a sta bila že v zvezi. "Prišla sta sem in morala sta začeti iz nič. Pravzaprav nista imela ničesar. Sta farmacevta, zato sta morala znova opraviti vse izpite in morala sta se zelo truditi, da sta si lahko zgradila življenje. Priti iz tako majhne države v ZDA je vse prej kot lahko. Mislim, da sem se od njiju veliko naučila o trdem delu in o tem, da si moraš prislužiti vse, kar ti pride pod roko. Res sta izjemna človeka. Res sem vesela, da ju imam."

Poleg vsega je za njene starše zelo pomembno, da se pogovarjajo v srbskem jeziku. Predvsem zato, da lahko komunicira s sorodniki. "Res sem hvaležna, da imam to znanje, ker imam na podlagi tega na turnirjih še eno skupino ljudi, s katerimi se lahko sporazumevam. Mislim, da komunikacija z mojimi starši in vso družino ne bi bila enaka v angleščini. V svojem maternem jeziku so zabavnejši. Mama se je včasih šalila in mi rekla: 'Ne znam angleško, z mano govori srbsko.' To je bilo zanju res zelo pomembno."

Iva Jović je v Cincinnatiju dokazala, da jo čaka lepa športna prihodnost, a morda se je njena pot šele začela. Foto: Guliverimage

Priložnost je zagrabila z obema rokama

Zmaga na turnirju WTA 1000 proti igralki iz najboljše petindvajseterice je za Ivo zelo pomembna in ji daje veliko samozavesti, saj so ti turnirji poleg turnirjev za grand slam zelo pomembni. Po porazu v kvalifikacijah je bila razočarana in jezna, nato pa je kot srečna poraženka nepričakovano dobila priložnost za nastop v glavnem žrebu. To priložnost je zagrabila z obema rokama. Priznala je, da se je počutila skoraj tako, kot da se je na turnir uvrstila po naključju, a ravno ta občutek ji je prinesel sproščenost in dodatno motivacijo za vrhunske igre.

Iva Jović je v Cincinnatiju dokazala, da jo čaka lepa športna prihodnost, a morda se je njena pot šele začela. V tretjem krogu bo proti Barbari Krejčíkovi, trenutno 80. igralki sveta, lovila nov velik skalp. Gledamo novo teniško zvezdnico?

