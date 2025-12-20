Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 20. 12. 2025, 13.45

3 minute

Smučarski skoki, Engelberg, kvalifikacije in tekma (ž)

V živo: Nika Prevc še enkrat več zablestela

Nika Prevc | Nika Prevc vodi po prvi seriji. | Foto Guliverimage

Nika Prevc vodi po prvi seriji.

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalke so se zbrale v Engelbergu v Švici, kjer so že opravile s prvo serijo prve izmed dveh tekem za svetovni pokal. Po polovici preizkušnje je v vodstvu Nika Prevc, ki je bila najboljša že v kvalifikacijah. Slovenska šampionka ima pred finalno serijo 4,9 točke prednosti pred vodilno Japonko v skupnem seštevku, Nozomi Marujama. V finalu ob od peterice Slovenk nastopila še Nika Vodan, ki je 15. Katra Komar, Maja Kovačič in Tinkara Komar so bile prekratke za finale.

Engelberg, 2. serija:

Nika Prevc v Engelbergu znova blesti. Potem ko je bila najboljša že v kvalifikacijah, je najbolje opravila tudi s prvo serijo sobotne tekme za svetovni pokal. Prevc je v prvi seriji pristala pri 139,5 metra (136,6 točke) in ima 4,9 točke prednosti pred Japonko Nozomi Marujama (136,5 m; 131,7 točke). Obe skakalki sta bili prva in druga tudi v kvalifikacijah. Tretja je po prvi seriji Norvežanka Anna Odine Stroem (132 m; 125,8). 

Od Slovenk se je med trideseterico zavihtela še Nika Vodan, ki je 15. (123,5 m; 110,4). Brez finala so ostale Maja Kovačič na 33. mestu (105 ; 89,8), Katra Komar je bila 36. (101 m; 74,4), Tinkara Komar pa 39. (97 m; 71,8).

Prevc bo na skakalnici pod goro Titlis, kjer je leta 2023 slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, skušala zmanjšati tudi razliko do vodilne Marujama. Ta ima trenutno še 134 točk naskoka.

Nika Prevc najboljša že v kvalifikacijah

V kvalifikacijah je Prevc danes zbrala 138,4 točke, za 3,2 točke je prehitela Marujama (126 m; 135,2). Tretja je bila njena rojakinja Yuka Seto (134 m; 127,2). Katra Komar je bila v kvalfikacijah 14. (126 m; 113,9 točke), Maja Kovačič 15. (127 m; 113,1). Nika Vodan je osvojila 25. mesto (111 m; 104,5), mesto na tekmi pa si je z 39. mestom zagotovila tudi Tinkara Komar (111 m; 87,6).

V nedeljo bo v Švici še ena ženska tekma (11.30) s kvalifikacijami ob 10.15. Sledi ženska novoletna turneja dveh skakalnic, 31. decembra v Garmish-Partenkirchni in 1. januarja v Oberstdorfu.

Nozomi Marujama | Foto: Sportida Nozomi Marujama Foto: Sportida Na treningih še zadržana

Skakalke so že v petek zvečer opravile dva skoka za trening. Nika Prevc je stopnjevala dosežke. V prvem poskusu (123,5 m/72,8 t) je zabeležila enajsti izid, v drugem (121 m/78,5 t) je bila že četrta med 55 prijavljenimi tekmovalkami. Vodilna skakalka svetovnega pokala, Japonka Nozumi Marujama, je bila v prvem poskusu z daljavo dneva (133 m) zanesljivo najboljša (85,6 t), pred rojakinjo Saro Takanaši (130 m/83,6 t) in Kanadčanko Abigail Strate (131 m/82,9 t).

Nika Vodan (113 m/52,2 t) je imela na prvem treningu 25. izid, Katra Komar (109 m/48,7 t) 32., Tinkara Komar (111 m/44,7 t) 33., druga najboljša Slovenka pa je bila Maja Kovačič (117 m/56,9 t) z 20. dosežkom.

19-letna Gorenjka je tudi na drugem treningu zabeležila drugi najboljši slovenski izid in 111,5 metri (56,8 t) zasedla 20. mesto. Vodan (105,5 m/53,4 t) je bila 22., Katra Komar (105 m/45 t) 33. in Tinkara Komar (94 m/18,9 t) 51. Najboljša na drugem treningu je bila sicer Nemka Selina Freitag (80,4 t) pred Saro Takanaši (79,5 t) in Norvežanko Gydo Westvold Hansen (79 t).  

Engelberg, kvalifikacije

