Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
20. 12. 2025,
10.48

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Engelberg smučarski skoki

Sobota, 20. 12. 2025, 10.48

58 minut

Smučarski skoki, Engelberg (m)

Domen Prevc v lov na peto zaporedno zmago

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Domen Prevc, Engelberg | Bo Domen Prevc nadaljeval zmagoviti niz? | Foto Guliverimage

Bo Domen Prevc nadaljeval zmagoviti niz?

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalce danes v Engelbergu v Švici čaka posamična preizkušnja svetovnega pokala. Skozi petkove kvalifikacije so se prebili štirje Slovenci: Anže Lanišek, ki je bil šesti, Timi Zajc (13.), Domen Prevc (22.), ki je zmagal na zadnjih štirih tekmah, in Rok Oblak (34.), medtem ko je Lovro Kos s 53. mestom ostal brez nastopa na tekmi. Poskusna serija se bo začela ob 15. uri, prva serija je na sporedu uro pozneje.

Petkove kvalifikacije je dobil Nemec Felix Hofmann, ki je s skokom, dolgim 132 metrov, za 0,8 točke premagal Avstrijca Jana Hörla. Tretje mesto je zasedel še en Avstrijec, Stefan Kraft. Med Slovenci je bil najboljši Anže Lanišek, ki je s skokom, dolgim 129,5 metra, osvojil šesto mesto.

Timi Zajc je bil 13., vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc 22., Rok Oblak 34., Lovro Kos pa je tekmovanje končal že v kvalifikacijah.

Domen Prevc bo na današnji tekmi lovil že peto zaporedno zmago v sezoni in sedmo zaporedno slovensko zmago v svetovnem pokalu.

Engelberg, smučarski skoki, posamična preizkušnja, m: 

Preberite še:

Klingenthal, Nika Prevc
Sportal Nika Prevc s sijajnim skokom napovedala boj za zmago
Domen Prevc, Engelberg
Sportal Prevc odličen na treningih, v kvalifikacijah malo manj, Nemec razred zase
Klingenthal Nika Prevc
Sportal Nika Prevc: Težko mi je bilo začeti
Halvor
Sportal Skakalni as se je poročil
Domen Prevc
Sportal Rumeni Domen Prevc: Stvari niso samoumevne
Nika Prevc, Nika Vodan
Sportal Ena Nika "vedno bolj tista prava", druga si je dokazala, da še lahko, vrnitev Taje se zamika

Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Engelberg smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.