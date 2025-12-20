Domen Prevc v lov na peto zaporedno zmago

Smučarske skakalce danes v Engelbergu v Švici čaka posamična preizkušnja svetovnega pokala. Skozi petkove kvalifikacije so se prebili štirje Slovenci: Anže Lanišek, ki je bil šesti, Timi Zajc (13.), Domen Prevc (22.), ki je zmagal na zadnjih štirih tekmah, in Rok Oblak (34.), medtem ko je Lovro Kos s 53. mestom ostal brez nastopa na tekmi. Poskusna serija se bo začela ob 15. uri, prva serija je na sporedu uro pozneje.

Petkove kvalifikacije je dobil Nemec Felix Hofmann, ki je s skokom, dolgim 132 metrov, za 0,8 točke premagal Avstrijca Jana Hörla. Tretje mesto je zasedel še en Avstrijec, Stefan Kraft. Med Slovenci je bil najboljši Anže Lanišek, ki je s skokom, dolgim 129,5 metra, osvojil šesto mesto.

Timi Zajc je bil 13., vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc 22., Rok Oblak 34., Lovro Kos pa je tekmovanje končal že v kvalifikacijah.

Domen Prevc bo na današnji tekmi lovil že peto zaporedno zmago v sezoni in sedmo zaporedno slovensko zmago v svetovnem pokalu.

Engelberg, smučarski skoki, posamična preizkušnja, m:

Preberite še: