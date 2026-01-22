Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
22. 1. 2026,
18.21

ZOI 2026 zimske olimpijske igre olimpijske igre 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Predazzo smučarski skoki

Poljska zasedba za olimpijske igre

Poljake bodo na OI zastopali Stoch, Wasek in Tomasiak

Kamil Stoch bo nastopil na šestih olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Kamil Stoch bo nastopil na šestih olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Poljska smučarska zveza je objavila ekipo v smučarskih skokih za prihajajoče olimpijske igre, na katerih bodo lahko računali na tri skakalce in dve skakalki. Olimpijsko vozovnico so si v moški konkurenci zagotovili veteran Kamil Stoch, ki po sezoni končuje kariero, Pawel Wasek in Kacper Tomasiak, medtem ko bodo izkušena Dawid Kubacki in Piotr Zyla, pa tudi Maciej Kot, le med gledalci.

Domen Prevc, Oberstdorf
Sportal Izjemni Domen Prevc tudi v Oberstdorfu brez konkurence

Poljaki so naznanili olimpijski ekipi v smučarskih skokih za prihajajoči vrhunec sezone v Predazzu. Glavni trener Maciej Maciusiak bo v Italiji lahko računal le na tri skakalce, v zasedbi so Kamil Stoch, Pawel Wasek in mladi Kacper Tomasiak

Za veterana Stocha bodo to že šeste in zadnje olimpijske igre, saj po sezoni končuje bogato kariero. Wasek bo na tekmovanju petih krogov nastopil drugič, 19-letnega Tomasiaka pa čaka olimpijski debi.

Najstnik je trenutno najboljši Poljak v svetovnem pokalu, kjer zaseda 12. mesto, Stoch je 25., Wasek pa je trenutno na 37. mestu izenačen z Dawidom Kubackim. Bronasti z zadnjih olimpijskih iger Kubacki bo tako olimpijsko dogajanje spremljal kot gledalec. Enaka usoda je doletela še dva izkušena Poljaka, Piotra Zylo in Macieja Kota, ki sta v seštevku zime pred Waskom na 28. oziroma 33. mestu. Dawidu Kubackemu že nekaj časa ne gre po željah, kot pravi, je sprijaznjen z odločitvijo, da ga ni med potniki za olimpijske igre. | Foto: Guliverimage Dawidu Kubackemu že nekaj časa ne gre po željah, kot pravi, je sprijaznjen z odločitvijo, da ga ni med potniki za olimpijske igre. Foto: Guliverimage

Kubacki: Trenerju nisem dal močnih argumentov, da bi me vključil v ekipo

"To odločitev sprejemam mirno, z lahkoto. Trenerju nisem dal močnih argumentov, da bi me vključil v ekipo. Tako pač je. Včasih se zelo trudiš, pa ne gre. Vse, kar lahko storim, je, da se osredotočim na naslednji korak. Nekoč so mi zaupali, šel sem na olimpijske igre in se vrnil s kolajno. Morda je zdaj nekdo drug potreboval to zaupanje in ga bo prav tako dobro izkoristil. Navijal bom za našo ekipo in upam, da se bo z olimpijskih iger vrnila s čudovitimi spomini," so Kubackega povzeli pri skijumping.pl.

Trener ženske poljske reprezentance Marcin Bachleda bo v Italiji računal na Polo Beltowsko in Anno Twardosz.

Tako skakalci kot skakalke se bodo bojevali za odličja na posamičnih tekmah na normalni in večji skakalnici, skupaj bodo moči združili na tekmi mešanih ekip, skakalce pa čaka še superekipna tekma v parih.

ZOI 2026 zimske olimpijske igre olimpijske igre 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Predazzo smučarski skoki
