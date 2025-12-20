Chelsea v Newcastlu izvlekel točko, poseben dan za Arteto

V angleški premier ligi bodo do novega leta odigrali še tri kroge, ta konec tedna 17. Na prvi tekmi kroga Newcastle pravkar gosti Chelsea. Ob polčasu je bilo 2:0, v drugem so modri izenačili. Vodilni Arsenal bo gostoval pri Evertonu, drugouvrščeni Manchester City pa se bo pomeril z West Hamom. Liverpool, ki je v krizi in šele na sedmem mestu, bo imel še težje delo pri Tottenhamu. Manchester United bo s povratnikom Benjaminom Šeškom v nedeljo ob 17.30 gostoval pri tretji na lestvici Aston Villi.

Angleško prvenstvo, 17. krog:

Sobota, 20. december:

Mikel Arteta Foto: Reuters Za trenerja Arsenala Mikela Arteto je tekma z Evertonom še posebej pomembna. Zaradi datuma. Mineva natanko šest let, odkar je postal trener londonskega kluba. "En človek ne more spremeniti ničesar, še posebej ne v tako velikem klubu. Potrebuješ veliko dobrih predanih ljudi, ki imajo enako vizijo, enako delovno etiko in enako strast. Imam to srečo, da imam take okoli sebe. Potem potrebuješ še podporo iz pisarn. Najpomembnejši pa so igralci. Ti morajo verjeti, kar jim govoriš. Lahko sem zelo srečen, saj prav vsak dan dajejo sto odstotkov." Arsenal je dve točki pred Manchester Cityjem, lovi pa prvi naslov angleškega prvaka po letu 2004.

Na bolj vroča vprašanja sta na petkovih novinarskih konferencah pred tekmami 17. kroga odgovarjala trenerja Liverpoola in Manchester Cityja. Arne Slot, trener redsov, je poudaril, da so spor z Mohamedom Salahom že pozabili. "Dejanje povedo več kot besede. To smo pustili za sabo, v prejšnjem krogu je bil v kadru in bil je prva menjava. Zdaj je odšel na afriški pokal narodov in bo igral pomembne tekme." Liverpool je nazadnje z 2:0 premagal Brighton, Salah pa je v drugem polčasu zamenjal strelca obeh golov Huga Ekitikeja.

"Ni pomembno, ali imaš polletno ali desetletno pogodbo"

Pep Guardiola ima novinarskih vprašanj o prihodnosti vrh glave. Foto: Guliverimage Pepa Guardiolo, trenerja sinjemodrih, so otoški novinarji v petek znova spraševali o njegovi prihodnosti v Manchestru. "Pogodba mi velja še 18 mesecev. To vprašanje dobivam vsako sezono. Karkoli se bo zgodilo, se bo zgodilo. O ničemer se še ne pogovarjamo. Pika. Ne bom tukaj za vedno, trenutno pa se o tem ne pogovarjamo." Ta teden so izbruhnile govorice, da naj bi bil zdajšnji trener Chelseaja Enzo Maresca na radarju vodstva Cityja. A je Maresca to že zavrnil. Guardiola pa je na vprašanje, ali bo naslednjo sezono še na klopi Manchestra, odgovoril: "Na to vprašanje sem že odgovoril. Zdaj sem tukaj. Kaj se bo zgodilo, pa kdo ve. Ni pomembno, ali imaš polletno ali desetletno pogodbo, v nogometu se stvari ves čas spreminjajo. Zdaj sem osredotočen samo na West Ham in nato na golf z mojim očetom."

Angleško prvenstvo, 17. krog:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica: