Pe. M., STA

11. 8. 2025,
9.51

Lestvica WTA, 11. avgust

Arina Sabalenka na vrhu, velik skok Victorie Mboko

Victoria Mboko | Victoria Mboko je po sanjskem začetku avgusta napredovala na 24. mesto. | Foto Guliverimage

Victoria Mboko je po sanjskem začetku avgusta napredovala na 24. mesto.

Foto: Guliverimage

Belorusinja Arina Sabalenka vodi na teniški svetovni lestvici WTA pred Američanko Coco Gauff in Poljakinjo Igo Swiatek, vse najboljše igralke ta čas nastopajo v Cincinnatiju. Med njimi na glavnem turnirju ni Slovenke. Najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec na svetovni lestvici ta teden zaseda 141. mesto.

Med prvo peterico na svetu ni sprememb, zato pa je za dve mesti skočila Američanka Madison Keys, ki je po novem šesta, v najboljšo deseterico pa se je povsem na rep vrnila Kazahstanka Jelena Ribakina.

18-letna Kanadčanka Victoria Mboko, ki je pretekli teden presenetila na domačem turnirju, je iz 61. mesta napredovala na 24.

Erjavec je najboljša Slovenka na 141. mestu, Tamara Zidanšek je napredovala na 150. mesto, Kaja Juvan, ki je za las ostala brez glavnega žreba v Cincinnatiju, pa je 166.

 Lestvica WTA (11. avgust):

  1.   (1.) Arina Sabalenka (Blr)  12.010 točk
  2.   (2.) Coco Gauff (ZDA)         7669
  3.   (3.) Iga Swiatek (Pol)        6933
  4.   (4.) Jessica Pegula (ZDA)     5488
  5.   (5.) Mira Andrejeva (Rus)     4948
  6.   (8.) Madison Keys (ZDA)       4579
  7.   (6.) Zheng Qinwen (Kit)       4553
  8.   (7.) Amanda Anisimova (ZDA)   3834
  9.   (9.) Jasmine Paolini (Ita)    3586
 10.  (12.) Jelena Ribakina (Kaz)    3282
...
141. (137.) Veronika Erjavec (Slo)    517
150. (160.) Tamara Zidanšek (Slo)     480
166. (166.) Kaja Juvan (Slo)          444
316. (314.) Dalila Jakupović (Slo)    213
...

tenis Veronika Erjavec Victoria Mboko Kaja Juvan Arina Sabalenka teniški globus
