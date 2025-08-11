Belorusinja Arina Sabalenka vodi na teniški svetovni lestvici WTA pred Američanko Coco Gauff in Poljakinjo Igo Swiatek, vse najboljše igralke ta čas nastopajo v Cincinnatiju. Med njimi na glavnem turnirju ni Slovenke. Najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec na svetovni lestvici ta teden zaseda 141. mesto.

Med prvo peterico na svetu ni sprememb, zato pa je za dve mesti skočila Američanka Madison Keys, ki je po novem šesta, v najboljšo deseterico pa se je povsem na rep vrnila Kazahstanka Jelena Ribakina.

18-letna Kanadčanka Victoria Mboko, ki je pretekli teden presenetila na domačem turnirju, je iz 61. mesta napredovala na 24.

Erjavec je najboljša Slovenka na 141. mestu, Tamara Zidanšek je napredovala na 150. mesto, Kaja Juvan, ki je za las ostala brez glavnega žreba v Cincinnatiju, pa je 166.