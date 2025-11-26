Popoln odgovor na dizel? Podira mejnike, toda stroški pokažejo tudi drugo sliko. #foto

Foto: Gregor Pavšič Lynk&Co z oznako 08 je kakovostno izdelan in prostorsko prešerno odmerjen športni terenec kitajskega porekla, ki stavi na priključno hibridni pogon. Baterija s kapaciteto 40 kilovatnih ur zadošča za vsaj okrog 150 kilometrov električnega dosega. To bo večini zadoščalo za potrebe po kilometrih za vsaj kak dan ali dva, a na drugi strani je ob kombinirani vožnji poraba prej visoka kot nizka. V primerjavi s klasičnimi pogoni ima tak priključni hibrid, ki mimogrede stane nekaj več kot 50 tisoč evrov, svoj stroškovni in uporabni smisel. Ceneje pa se boste vozili z izključno električnim avtomobilom podobnega razreda.

Palec gor: prepoznavna oblika, kakovostna in udobna notranjost, vozna izkušnja, velikost baterije in učinkovito polnjenje

prepoznavna oblika, kakovostna in udobna notranjost, vozna izkušnja, velikost baterije in učinkovito polnjenje Palec dol: brez fizičnih stikal okrog osrednjega zaslona, kombinirana poraba je lahko precej visoka, baterija ni železofosfatnega tipa LFP

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilsko znamko Lynk&Co, ki je del kitajskega Geelyja, smo spoznali že prek več različnih avtomobilov. Tako kot velevajo prodajni trendi s kitajskega trga, ta novodobna znamka stavi na priključne (električne in hibridne) avtomobile. Ti na Kitajskem dosegajo polovico trga novih avtomobilov. Lynk&Co je v Slovenijo pripeljal priključni hibrid 08, ki stavi na nadpovprečno veliko baterijo in s tem z vidika priključnih hibridov tudi odličen doseg.

Baterija v 08 ima namreč kapaciteto skoraj 40 kilovatnih ur (39,6 kWh). Pred desetimi leti smo bili s tako kapaciteto navdušeni tudi v čisto pravih električnih avtomobilih, danes pa poskuša Lynk&Co tako kapaciteto uveljaviti tudi v vozilih s kombiniranim bencinsko-električnim pogonom.

Kaj torej 08 zmore? Skupni doseg med 800 in 900 kilometrov morda ni tako pomemben, toda realnih 150 električnih kilometrov je prav gotovo razlog za tehten premislek.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Teorija je tu jasna. Kdor bi doma napolnil baterijo, bi imel dovolj električnih kilometrov vsaj za nekaj dni vsakodnevnih rutinskih poti. Prvič smo se v priključnem hibridu zares peljali kot v električnem avtomobilu, saj ni bilo treba ves čas pogledovati proti merilniku preostale energije v bateriji. Poraba je bila kljub dejstvu, da so priključni hibridi zaradi slabše optimiziranega pogona energijsko bolj požrešni od električnih avtomobilov, dokaj solidna.

Na avtocesti in z delno kombinirano vožnjo po mestu je znašala okrog 25 kilovatnih ur na sto kilometrov. S polovico baterije smo v izključno električnem načinu prevozili 70 kilometrov. S polno bi šlo tja do okrog 150, bližje dvestotici pa realno le z vožnjo izven avtoceste. Tak doseg je mamljiv in tudi v praksi je bila zato izkušnja pri 08 med vsemi priključnimi hibridi do zdaj najboljša.

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil ob tem ponuja tudi učinkovito polnjenje. Pri tako veliki bateriji tudi polnjenja niso več nujno povezana le z domačo vtičnico. Baterijo je mogoče polniti tudi hitro, torej prek enosmernega toka DC.

Moč polnjenja pri prazni bateriji presega 60 kilovatov, kar je za priključni hibrid zelo spodobno. V 20 minutah smo na primer napolnili slabih 17 kilovatnih ur elektrike. Pri klasičnem izmeničnem toku AC je moč prav tako več kot zadovoljivih 11 kilovatov.

Pri tem ne smemo pozabiti, da je javna elektrika precej dražja od domače in da je predvsem zaradi višje porabe pri priključnih hibridih javno polnjenje stroškovno močno vprašljivo. Ker ni nujno, bi se mu raje izognili.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na drugi strani 08 poganja 1,5-litrski štirivaljni turbobencinski motor z močjo 102 kilovata (137 “konjev”). Pretirane moči smo bencinski motor nima, a skupaj z električnim motorjem znaša sistemska moč pogona že zavidljivih 257 kilovatov (345 “konjev”). Da, električni motor (155 kW) je za polovico močnejši od bencinskega.

Moč se na sprednji kolesi prenaša prek tristopenjskega samodejnega menjalnika. Vse skupaj zadošča za zelo mirno, udobno in tekočo vožnjo. Bencinski motor ni pretirano glasen, dejansko je precej tišji kot smo vajeni v večini priključnih hibridov.

Zmogljivosti so zelo spodobne, ne pa ravno športne – do sto kilometrov na uro potrebuje 08 skoraj sedem sekund (6,8 s), najvišja hitrost pa ne dosega dvestotice (185 km/h).

Foto: Gregor Pavšič

Premislek o lastniški uporabnosti takega priključnega hibrida je zanimiv. Vsak priključni hibrid je v prvi vrsti kombinacija, a predvsem kompromis med dvema tehničnima rešitvama.

V avtomobilu imamo tako klasično kot električno tehnologijo, s seboj vozimo obe in podobno. Vse to pomeni, da poraba energije še zdaleč ni optimalna.

Povprečna poraba z 08 je bila namreč okroglih sedem litrov bencina in ob tem še dve kWh elektrike na sto kilometrov. To pomeni, da nas je sto kilometrov vožnje v povprečju stalo več kot 10 evrov. Seveda bi bila poraba lahko nižja, če bi baterijo redno vsak dan polnili doma in bi jo zares optimalno izkoristili.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kompromis se najbolj pokaže, če bi tak priključni hibrid primerjali s polno električnim avtomobilom. Tam bi lahko računali na subvencijo, porabe bencina ne bi bilo, poraba elektrike pa bi bila ob dobrem (solidnem) vozilu v povprečju morda okrog med 18 ali 20 kilovatnimi urami na sto kilometrov.

Vožnja s polno električnim avtomobilom je torej cenejša ne glede na režim uporabe in pogostost polnjenja baterije priključnega hibrida. Pomembno je vprašanje, ali lastnik lahko preživi brez psihološke varnosti in dosega bencinskega motorja. Kdor bi ga potreboval le nekajkrat na mesec, bo z vse bolj razvito polnilno infrastrukturo lahko shajal tudi s polno električnim vozilom.

Subvencije pri hibridih ni, zato cena ostane prek 50 tisočakov

Lynk&co 08 stane v osnovni različici 50 tisoč, z nekaj več opreme pa 54 tisoč evrov. Doplačil z izjemo barve (980 evrov) tudi pri tem kitajskem avtomobilu ni. Žal pa ni niti subvencije, ki jo v tem cenovnem razredu mnogi dimenzijsko primerljivi polno električni avtomobili (začenši s teslo model Y) v višini 4.500 evrov lahko dobijo.

Cena prek 50 tisočakov za priključnega hibrida je zato precej visoka.

Prav gotovo bi si kot hipotetični lastnik v priključnem hibridu želel železofosfatno baterijo (LFP), ki je precej bolj trpežna na degradacijo kot baterija tipa NMC. Pri manjših baterijah je polnilnih ciklov več, zato je tudi vprašljiva obstojnost kapacitete na daljši rok. Baterija LFP, ki postajajo vse pogostejše v električnih avtomobilih, je tudi cenejša.

Notranjost digitalna in minimalistična, toda kakovostno izdelana.

Avtomobil je sicer oblikovan zanimivo, drugačno in v prepoznavnem slogu za Geelyjevi znamki Lynk&Co in Zeekr. Notranjost je minimalistično zasnovana, toda kakovostno izdelana. Vse to pripomore k pozitivni vozni izkušnji z avtomobilom tako v vsakodnevnih krajših kot tudi daljših potovalnih vožnjah.

Avtomobil je zanimiv za tiste z rednimi vsakodnevnimi vožnjami na relacijah do 100 ali 150 kilometrov, domačo vtičnico in prebivališčem na podeželju s slabšo pokritostjo hitrih polnilnic. Kljub odličnemu dosegu pa vseeno obstaja kar precej indicev o premisleku, ali ni prehod na polno električni avtomobil vendarle bolj smiseln.