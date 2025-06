Slovenska moška reprezentanca do 21 let je svetovno prvenstvo na Poljskem zaključila na sedmem mestu. Na zadnji tekmi za razvrstitev je s 24:23 premagala Norveško. Z 20 obrambami se je izkazal vratar Mark Šalamon, devet golov je dosegel Vanja Dragić.

Štiri zmage in en neodločen izid so mladi slovenski rokometaši vknjižili do začetka končnice. V skupinskem delu so v Plocku ugnali Urugvajce s 37:21 in Poljake z 31:21, z Norvežani pa remizirali s 33:33. V drugem delu tekmovanja, ki je prav tako potekal v Plocku, so nato najprej premagali Avstrijce z 28:27, nato pa še Madžare s 37:31.

Po selitvi v Sosnowiec so odločilne boje za najvišja mesta začeli z dvema porazoma. V četrtfinalu so v četrtek pozno zvečer s 33:35 morali priznati premoč Ferskim otokom, manj kot 24 ur kasneje pa na tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta še Egiptu (30:33). V dnevu premora so nabrali moči in proti do prvenstva favoriziranim Skandinavcem za slovo po zasuku prišli do zmage in sedmega mesta.

Šalamon: K tekmi smo pristopili, kot da gre za finale

"Tekma proti Norveški je bila zelo zahtevna, saj gre za kakovostnega tekmeca, ki zna kaznovati vsako napako. Kljub dvema zaporednima porazoma smo pokazali ekipni duh in k tekmi pristopili, kot da gre za finale. Čestitam celi ekipi za borbenost in osvojeno sedmo mesto, navijačem pa se zahvaljujem za podporo skozi celotno prvenstvo," je po tekmi v izjavi za Rokometno zvezo Slovenije dejal z 20 obrambami prvo ime tekme Mark Šalamon. Devet golov je ob tesni zmagi dosegel Vanja Dragić, po štiri pa sta dodala Anžič in Muhić.

"Skozi celotno prvenstvo smo delovali homogeno in kazali visoko mero vztrajnosti in nepopustljivosti. Zasluženo smo igrali med najboljšimi osmimi ekipami na svetu. Tudi napredek te ekipe, ki ga je pokazala v primerjavi s prejšnjim svetovnim prvenstvom do 21 let in lanskoletnim evropskim prvenstvom za to generacijo, je izjemen in ogromen. Veseli in ponosni smo lahko na to skupino fantov. Verjamem, da marsikaterega izmed njih čaka lepa rokometna prihodnost," pa je po zaključku nastopov dejal glavni slovenski trener Klemen Luzar.