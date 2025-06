Mladi rokometaši Ferskih otokov se veselijo največjega uspeha do zdaj. Na svetovnem prvenstvu do 21 let so osvojili sploh prvo kolajno, v boju za bron so premagali Švede (27:26).

Šport piše izjemne zgodbe. Pod eno takih so se v nedeljo podpisali mladi ferski rokometaši, ki so na svetovnem prvenstvu do 21 let poskrbeli za veliko presenečenje.

Prvi skupinski del so končali brez poraza, nato v drugem delu premagali Romunijo in na kolena spravili še Francijo ter z drugega mesta napredovali v izločilne boje. V teh so najprej v četrtfinalu premagali Slovence, v polfinalu pa jih je po hudem boju z 38:37 premagala Portugalska.

Rokometaše Ferskih otokov je nato v boju za bron pričakala favorizirana Švedska, ki pa ni našla recepta za tekmece. Mladeniči so Skandinavce premagali s 27:26 in osvojili zgodovinsko odličje.

Muttin MVP

Ferci imajo v svoji vrsti tudi najkoristnejšega igralca prvenstva, MVP je postal Oli Mittun, s 73 zadetki najboljši strelec SP.

Tretji nastop na SP in prva kolajna

Ferski otoki so igrali šele tretjič na svetovnem prvenstvu do 21 let, leta 2017 in 2023 so končali na 16. oziroma sedmem mestu.

Svetovni mladinski prvaki so postali Danci, v finalu so z 29:26 premagali Portugalce.

Na prvenstvu na Poljskem so sodelovali tudi mladi Slovenci in osvojili sedmo mesto.