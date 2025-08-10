Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
7.44

56 minut

evropsko prvenstvo slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Nedelja, 10. 8. 2025, 7.44

56 minut

Ženski EuroBasket do 20 let

Slovenke za 11. mesto z Latvijo

Avtor:
STA

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca U20 | Slovenke čaka boj za enajsto mesto. | Foto Fiba Europe

Slovenke čaka boj za enajsto mesto.

Foto: Fiba Europe

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v portugalskem Matosinhosu v boju za razvrstitev od 9. do 16. mesta izgubile proti Poljski s 73:83 in se bodo za 11. mesto pomerile z Latvijo.

Prvo četrtino so Slovenke zaključile s sedmimi točkami prednosti, nato pa so pobudo prevzele tekmice. Do konca druge četrtine so izenačile izid in ob polčasu je bilo 41:41.

Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so Slovenke popustile, Poljanke pa so to izkoristile in ta del tekme dobile z 23:12. Čeprav so Slovenke v zadnji četrtini skušale nadoknaditi zaostanek, je bil ta prevelik.

Med strelkami sta v slovenski zasedbi izstopali Ajša Sivka z 18 točkami in z dvema manj Kim Žibert.

