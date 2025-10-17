Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
17. 10. 2025,
12.54

Osveženo pred

23 minut

Darko Jorgić Darko Jorgić evropsko prvenstvo Namizni tenis

Petek, 17. 10. 2025, 12.54

23 minut

Namizni tenis, evropsko prvenstvo

Slovenski namiznoteniški igralci v polfinalu EP

Avtor:
STA

Darko Jorgić | Darko Jorgić | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić

Foto: worldtabletennis.com

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se je uvrstila v polfinale ekipnega evropskega prvenstva. V Zadru je v četrtfinalu s 3:1 v zmagah premagala Portugalsko in si že zagotovila vsaj bronasto kolajno. Za preboj v veliki finale se bo Slovenija pomerila proti zmagovalcu obračuna med Švedsko in Romunijo (19.00).

Slovenija je doslej edino kolajno na ekipnem EP osvojila leta 2017 v Luksemburgu, ko je bila v postavi Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Jan Žibrat tretja.

Osem let kasneje je Kožul (138. na lestvici ITTF) Sloveniji zagotovil prvo točko, potem ko je premagal drugopostavljenega in na lestvici 29 mest višje uvrščenega Portugalca Joaa Geralda s 3:1 (12, 5, -8, 4).

Nato je prvi slovenski lopar Jorgić (10.) prav tako potreboval štiri nize proti staremu znancu Thiagu Apolonii (97.). Slavil je s 3:1 (12, 8, -7, 7).

Odločilno tretjo točko je sprva Sloveniji skušal priigrati Tokić, ki se je vrnil v slovenski dres za prvenstvo stare celine v Zadru, a je bil Joao Monteiro (221.) v tesnem obračunu boljši in je klonil z 2:3 (-7, 8, -10, 10, -7).

Je pa uvrstitev v polfinale potrdil Jorgić, ki je v prav tako tesnem dvoboju z Geraldom izgubil drugi niz, izvlekel dolgega tretjega in nato po zmagi s 3:1 (8, -8, 15, 9) Sloveniji zagotovil drugo kolajno na ekipnih EP.

Na letošnjem prvenstvu stare celine je Slovenija v skupinskem delu premagala Dansko (3:1) in Italijo (3:0), nato pa je v osmini finala izločila še Moldavijo (3:1).

Polfinale bo na sporedu v soboto. Tekmec Slovencev bo bodisi Švedska bodisi Romunija. Preostala para v spodnji polovici razpredelnice sta Belgija - Francija in Nemčija - Hrvaška.

Darko Jorgić Darko Jorgić evropsko prvenstvo Namizni tenis
