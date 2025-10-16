Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se je na ekipnem evropskem prvenstvu v Zadru prebila v četrtfinale, potem ko je v osmini finala s 3:1 premagala Moldavijo. V četrtfinalu jo v petek čaka Portugalska, ki je s 3:2 izločila Španijo.

Za Slovenijo je tokrat dve zmagi prispeval Darko Jorgić, eno Bojan Tokić, le prvi dvoboj se je končal v korist Moldavcev, ko je Deni Kožul izgubil proti najboljšemu tekmečevemu igralcu Vladislavu Ursuju z 0:3.

Veteran še vedno zmore

Tokić je svojega tekmeca Denisa Terno ugnal gladko s 3:0. "Terna je bil za vse nas neznanka, a je premagal tako Hrvata kot Avstrijca, zato z njim ni bilo preprosto igrati. Nekaj informacij sem sicer imel, a so bile precej skope, zato sem se moral predvsem osredotočiti na svojo igro. Danes sem pokazal veliko rotacije, pametno igro in dobro izbiro udarcev, s katerimi sem ga spravil v težave. Moje telo in gibanje nista več taka kot v najboljših letih, a glava še vedno odlično deluje. Na tem prvenstvu sem razpoložen in vesel, da sem s temi fanti. Imamo odlično vzdušje in vsi kažemo kakovosten namizni tenis. Ne bojimo se nikogar in za zdaj gre vse v pravo smer," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije povedal Tokić.

Jorgić pod pritiskom

Jorgić, 10. igralec sveta, pa je najprej s 3:1 odpravil Andreija Putuntico, nato pa v odločilnem dvoboju gladko s 3:0 še Ursuja.

"Ko si favorit v vseh dvobojih, je vedno čutiti določen pritisk in tudi sam sem ga čutil proti Putuntici, priznati pa moram, da ob desetih dopoldne ne igram prav rad. Ampak na koncu sem našel svoj ritem, odigral dve dobri tekmi. Predvsem to velja za dvoboj z Ursujem, ki je iz sezone v sezono boljši. Igral sem taktično odlično, zato sem tudi dobil ta dvoboj. Ponosen sem na ekipo, ampak turnirja še ni konec," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Jorgić.

Darko Jorgić čuti dodaten pritisk. Foto: worldtabletennis.com

Vraževerna selektorica

Selektorica Andreja Ojsteršek Urh pa je dodala: "Ker sem vraževerna, kar fantje dobro vedo, je bolje, da žreb izgubim, čeprav Deni ne mara, da prvi stopi v 'ring'. Do zdaj smo izgubili vse tri žrebe in na vseh treh tekmah zmagali, zato ne bi imela nič proti, če bo tako tudi v četrtfinalu. Darko je na tem prvenstvu res razpoložen, kar zanj ni nič nenavadnega, saj vedno da vse za ekipo. Ne poznam igralca, ki bi v svojem programu naredil toliko za ekipo, kot naredi on. S takšnim Darkom, če se še Deni malce prebudi, in z Bojanom na 'trojki' smo zelo nevarna ekipa."

V petek za polfinale s Portugalci

Svojo kakovost bodo Slovenci morali znova pokazati v petek, ko jih čaka boj za polfinale in posledično kolajno s Portugalci. Ti so po napetem in več kot triurnem boju ugnali Španijo.

"Osebno sem pričakoval Portugalsko, nisem pa pričakoval, da bo dvoboj trajal tako dolgo. Španci so imeli vse pod nadzorom, tudi v peti tekmi je bilo 1:1 v nizih in 9:5 za Daniela Berzoso, tekma pa bi se lahko končala tudi drugače. Na koncu pa so prevladale izkušnje. V vsakem primeru nas čaka zelo zahteven nasprotnik, poln znanja in izkušenj. Poskušali se bomo čim bolje pripraviti, zavedamo pa se, da nimajo slabih točk. Na vseh treh pozicijah so kakovostni, borijo se do konca in delujejo kot ekipa. Morali bomo še dvigniti raven svoje igre. Vedeti moramo, da so četrti nosilci in da so že 15 let v evropskem in svetovnem vrhu," se je na naslednjega tekmeca ozrl Jorgić.

Slovenija - Moldavija 3:1 Deni Kožul - Vladislav Ursu 0:3 (-9, -6. -9);

Darko Jorgić - Andrei Putuntica 3:1 (7, 6, -8, 5);

Bojan Tokić - Denis Terna 3:0 (10, 3, 7);

Darko Jorgić - Vladislav Ursu 3:0 (8, 6, 6).

