Slovenci s povratnikom Tokićem dobili prvi dvoboj

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v svoji prvi tekmi na letošnjem ekipnem evropskem prvenstvu v Zadru v skupini E premagala Dansko s 3:1. Dve zmagi je v slovenski vrsti zbral Darko Jorgić, eno pa Bojan Tokić. Uvodni dvoboj je pred tem izgubil Deni Kožul.

Danci so že v nedeljo odigrali prvi dvoboj prvenstva in s 3:1 premagali Italijane. Danes so proti Slovencem bolje začeli in prišli do prve točke, potem ko je v uvodnem dvoboju Denija Kožula v napetem obračunu s 3:2 ugnal Jonathan Groth.

Serijo je na 1:1 zatem izenačil najboljši slovenski igralec Darko Jorgić, ki je s 3:1 premagal Andersa Linda. Vodstvo Sloveniji je nato zagotovil izkušeni Bojan Tokić, ki se je junija v Ljubljani že poslovil od turnirjev, a na tem EP še pomaga slovenski reprezentanci. Prepričljivo je bil slovenski veteran s 3:0 boljši od Martina Bucha Andersena.

Odločilno tretjo zmago je nato Sloveniji v svoji drugi tekmi priboril Jorgić, ki je bil zelo zanesljivo s 3:0 boljši še od Grotha.

V osmino finala se bosta uvrstili dve najboljši ekipi iz skupine. Slovenci so v skupini E proti temu naredili že velik korak, v torek pa jih ob 19. uri čaka še dvoboj z Italijo.

Ekipno EP se je začelo v nedeljo, ko so prvi dvoboj v skupini odigrale tudi Slovenke, a v uvodnem obračunu niso imele možnosti proti branilkam naslova Nemkam (0:3). Tudi ženska reprezentanca bo v torek drugič na delu, po dnevu premora se bodo ob 16. uri merile s Srbkinjami.