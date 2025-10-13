Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
15.50

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul Bojan Tokić

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 15.50

13 minut

Ekipno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu

Slovenci s povratnikom Tokićem dobili prvi dvoboj

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
namizni tenis, Laško, Bojan Tokić | Bojan Tokić | Foto Grega Valančič/Sportida

Bojan Tokić

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v svoji prvi tekmi na letošnjem ekipnem evropskem prvenstvu v Zadru v skupini E premagala Dansko s 3:1. Dve zmagi je v slovenski vrsti zbral Darko Jorgić, eno pa Bojan Tokić. Uvodni dvoboj je pred tem izgubil Deni Kožul.

namizni tenis, Laško, Bojan Tokić
Sportal Tokić se za EP vrača na tekmovanja

Danci so že v nedeljo odigrali prvi dvoboj prvenstva in s 3:1 premagali Italijane. Danes so proti Slovencem bolje začeli in prišli do prve točke, potem ko je v uvodnem dvoboju Denija Kožula v napetem obračunu s 3:2 ugnal Jonathan Groth.

Serijo je na 1:1 zatem izenačil najboljši slovenski igralec Darko Jorgić, ki je s 3:1 premagal Andersa Linda. Vodstvo Sloveniji je nato zagotovil izkušeni Bojan Tokić, ki se je junija v Ljubljani že poslovil od turnirjev, a na tem EP še pomaga slovenski reprezentanci. Prepričljivo je bil slovenski veteran s 3:0 boljši od Martina Bucha Andersena.

Odločilno tretjo zmago je nato Sloveniji v svoji drugi tekmi priboril Jorgić, ki je bil zelo zanesljivo s 3:0 boljši še od Grotha.

V osmino finala se bosta uvrstili dve najboljši ekipi iz skupine. Slovenci so v skupini E proti temu naredili že velik korak, v torek pa jih ob 19. uri čaka še dvoboj z Italijo.

Ekipno EP se je začelo v nedeljo, ko so prvi dvoboj v skupini odigrale tudi Slovenke, a v uvodnem obračunu niso imele možnosti proti branilkam naslova Nemkam (0:3). Tudi ženska reprezentanca bo v torek drugič na delu, po dnevu premora se bodo ob 16. uri merile s Srbkinjami.

Ana Tofant
Sportal Slovenke nemočne proti branilkam naslova Nemkam
Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul Bojan Tokić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.