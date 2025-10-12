Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
18.20

Lara Opeka Sara Tokić Ana Tofant Namizni tenis

Nedelja, 12. 10. 2025, 18.20

49 minut

EP v namiznem tenisu, Zagreb

Slovenke nemočne proti branilkam naslova Nemkam

STA

Ana Tofant | Ana Tofant je Nemki odvzela dva niza. | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Ana Tofant je Nemki odvzela dva niza.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V Zadru se je začelo evropsko ekipno prvenstvo v namiznem tenisu, kjer sta med najboljšimi 24 ekipami tudi slovenski. Prva je tekmovanje začela ženska, na uvodnem obračunu po pričakovanju ni imela možnosti proti Nemkam, branilkam naslova in tudi favoritinjam tega prvenstva, ki so bile boljše s 3:0.

Prvi posamični dvoboj je odlično odigrala Ana Tofant. Annett Kaufmann, nekdanji svetovni mladinski prvakinji, se je odlično upirala, izgubila je šele po petih nizih. Slabše sta se tekmicam upirale Sara Tokić in Lara Opeka, obe sta dvoboja izgubili z 0:3.

Slovenke, izbranke selektorice Vesne Ojsteršek, si bodo osmino finala, v katero se uvrstita dve najboljši ekipi od treh v posamezni skupini, poskušale izboriti v torek, ko se bodo pomerile s Srbijo.

Moški, ki merijo visoko, bodo prvo tekmo odigrali v ponedeljek, tekmeci bodo Danci.

Nemčija : Slovenija 3:0

Annett Kaufmann : Ana Tofant 3:2 (7, -10, 7, -4, 5)
Sabine Winter : Sara Tokić 3:0 (7, 4, 4)
Wan Juan : Lara Opeka 3:0 (12, 5, 7)

Lara Opeka Sara Tokić Ana Tofant Namizni tenis
