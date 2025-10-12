Slovenke nemočne proti branilkam naslova Nemkam

V Zadru se je začelo evropsko ekipno prvenstvo v namiznem tenisu, kjer sta med najboljšimi 24 ekipami tudi slovenski. Prva je tekmovanje začela ženska, na uvodnem obračunu po pričakovanju ni imela možnosti proti Nemkam, branilkam naslova in tudi favoritinjam tega prvenstva, ki so bile boljše s 3:0.

Prvi posamični dvoboj je odlično odigrala Ana Tofant. Annett Kaufmann, nekdanji svetovni mladinski prvakinji, se je odlično upirala, izgubila je šele po petih nizih. Slabše sta se tekmicam upirale Sara Tokić in Lara Opeka, obe sta dvoboja izgubili z 0:3.

Slovenke, izbranke selektorice Vesne Ojsteršek, si bodo osmino finala, v katero se uvrstita dve najboljši ekipi od treh v posamezni skupini, poskušale izboriti v torek, ko se bodo pomerile s Srbijo.

Moški, ki merijo visoko, bodo prvo tekmo odigrali v ponedeljek, tekmeci bodo Danci.