Eden najuspešnejših plavalcev v zgodovini Ryan Lochte je na dražbi prodal tri od svojih šestih zlatih olimpijskih medalj. Zdaj 41-letni Američan je zanje prejel skupno 385.520 dolarjev (330.000 evrov), poročajo svetovni mediji.

Lochte je medalje prodal prek dražbene hiše Goldin Auctions, najvišjo ceno pa je dosegla njegova zlata medalja s štafeto 4 x 200 metrov prosto na olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu, ki jo je osvojil skupaj z legendarnim rojakom Michaelom Phelpsom. Zanjo je prejel 183.000 dolarjev (157.000 evrov).

Te medalje?

Zlata medalja s štafeto 4 x 200 prosto z OI 2016 v Rio de Janeiru je dosegla ceno 122.000 dolarjev (104.000 evrov), medtem ko mu je zlata medalja s štafeto 4 x 200 prosto z OI 2004 v Atenah prinesla 80.000 dolarjev (68.000 evrov).

"Nikoli nisem plaval za zlate medalje," je Lochte zapisal na družbenih omrežjih, ko je bilo znano, da bo medalje prodal na dražbi.

"Moja strast je bila vedno postati eden najboljših plavalcev na svetu. Te medalje? Bile so le pika na i neverjetnemu potovanju. Z več kot 90 medaljami, vključno z olimpijskimi igrami, svetovnimi prvenstvi in vseameriškimi igrami, sem imel srečo, da sem dosegel več kot kateri koli plavalec," je dodal Američan, ki trenutno preživlja grenko ločitev od žene Reid.

Lochte je že leta 2022 prodal šest srebrnih in bronastih olimpijskih medalj za 166.000 dolarjev (142.000 evrov).

V svoji karieri je skupno osvojil 12 olimpijskih medalj, s čimer je postal tretji najbolj odlikovani plavalec v zgodovini OI za rojakoma Phelpsom (28) in Katie Ledecky (14).

Veliko škandalov

Lochte trenutno poskuša spremeniti svojo podobo po karieri, ki so jo zaznamovali tako svetovni rekordi kot veliki škandali.

Ta čas piše spomine, v katerih podrobno opisuje svoje težave z odvisnostjo od drog in alkohola ter škandal "lažni rop" na OI v Riu leta 2016.

Takrat je slavni ameriški plavalec trdil, da so bili on in trije njegovi prijatelji iz ameriške reprezentance žrtve oboroženega ropa v Riu, vendar je preiskava kasneje ugotovila, da je bila zgodba izmišljena.

Preberite še: