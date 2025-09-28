Darko Jorgić v Pekingu obstal v prvem krogu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je še na drugem turnirju zaporedoma nastope končal v prvem krogu. Po porazu v Macau je tudi na turnirju WTT smash v Pekingu z nagradnim skladom 1,8 milijona evrov izgubil v prvem nastopu. Desetega nosilca je s 3:0 premagal Nemec Patrick Franziska, sicer 17. igralec na svetovni lestvici.

Dvoboj med Franzisko in Jorgićem je bil precej enosmeren, Nemec je prevladoval in do gladke zmage prišel v manj kot 20 minutah.

V kvalifikacijah turnirja v Pekingu je nastopil tudi Deni Kožul, vendar je izgubil že prvi dvoboj in se ni prebil v glavni del.

