Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
28. 9. 2025,
15.16

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić

Nedelja, 28. 9. 2025, 15.16

10 minut

Namizni tenis, WTT smash v Pekingu

Darko Jorgić v Pekingu obstal v prvem krogu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Darko Jorgić | Darko Jorgić je še na drugem turnirju zaporedoma nastope končal v prvem krogu. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić je še na drugem turnirju zaporedoma nastope končal v prvem krogu.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je še na drugem turnirju zaporedoma nastope končal v prvem krogu. Po porazu v Macau je tudi na turnirju WTT smash v Pekingu z nagradnim skladom 1,8 milijona evrov izgubil v prvem nastopu. Desetega nosilca je s 3:0 premagal Nemec Patrick Franziska, sicer 17. igralec na svetovni lestvici.

Dvoboj med Franzisko in Jorgićem je bil precej enosmeren, Nemec je prevladoval in do gladke zmage prišel v manj kot 20 minutah.

V kvalifikacijah turnirja v Pekingu je nastopil tudi Deni Kožul, vendar je izgubil že prvi dvoboj in se ni prebil v glavni del.

Preberite še:

Darko Jorgić
Sportal Darko Jorgić ostaja med najboljših deset na svetu
Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.