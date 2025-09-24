Darko Jorgić ostaja med najboljših deset na svetu

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić tudi na najnovejši lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze ostaja na desetem mestu. Drugi najboljši Slovenec Deni Kožul je izgubil še dve mesti in je zdaj 120. igralec sveta.

Oba bosta imela še pred oktobrskim ekipnim evropskim prvenstvom v Zadru priložnost, da svoji uvrstitvi na lestvici popravita. Nastopila bosta na turnirju smash v Pekingu, kjer ne bo manjkal niti eden izmed najboljših igralcev sveta, tako da bo Darko Jorgić deseti nosilec. Prva dva nosilca bosta domačina Wang Chuqin in Lin Shidong, tretji Brazilec Hugo Calderano.

Deni Kožul bo moral na turnirju z nagradnim skladom 1,9 milijona evrov, ki se bo začel v četrtek, v kvalifikacije, že takoj pa bo imel težko delo. Čaka ga namreč četrti nosilec kvalifikacij Baldwin Chan iz Hongkonga.

Deni Kožul na turnirju v Pekingu ni imel sreče z žrebom. Foto: Aleš Fevžer

Slovenske igralke na tako velikih turnirjih ne igrajo, trenutno pa sta najboljši na lestvici Ana Tofant in Sara Tokić na 230. oziroma 231. mestu. Na vrhu je kar pet Kitajk.