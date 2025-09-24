Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
24. 9. 2025,
10.34

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Deni Kožul Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis

Sreda, 24. 9. 2025, 10.34

26 minut

Najnovejša lestvica Mednarodne namiznoteniške zveze

Darko Jorgić ostaja med najboljših deset na svetu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Darko Jorgić | Darko Jorgić na svetovni lestvici zaseda imenitno deseto mesto. | Foto Aleš Fevžer

Darko Jorgić na svetovni lestvici zaseda imenitno deseto mesto.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić tudi na najnovejši lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze ostaja na desetem mestu. Drugi najboljši Slovenec Deni Kožul je izgubil še dve mesti in je zdaj 120. igralec sveta.

Oba bosta imela še pred oktobrskim ekipnim evropskim prvenstvom v Zadru priložnost, da svoji uvrstitvi na lestvici popravita. Nastopila bosta na turnirju smash v Pekingu, kjer ne bo manjkal niti eden izmed najboljših igralcev sveta, tako da bo Darko Jorgić deseti nosilec. Prva dva nosilca bosta domačina Wang Chuqin in Lin Shidong, tretji Brazilec Hugo Calderano.

Deni Kožul bo moral na turnirju z nagradnim skladom 1,9 milijona evrov, ki se bo začel v četrtek, v kvalifikacije, že takoj pa bo imel težko delo. Čaka ga namreč četrti nosilec kvalifikacij Baldwin Chan iz Hongkonga.

Deni Kožul na turnirju v Pekingu ni imel sreče z žrebom. | Foto: Aleš Fevžer Deni Kožul na turnirju v Pekingu ni imel sreče z žrebom. Foto: Aleš Fevžer

Slovenske igralke na tako velikih turnirjih ne igrajo, trenutno pa sta najboljši na lestvici Ana Tofant in Sara Tokić na 230. oziroma 231. mestu. Na vrhu je kar pet Kitajk.

Darko Jorgić
Sportal Darko Jorgić v Macau izgubil že v prvem krogu
Bojan Tokić
Sportal Med izbranci za ekipno EP v Zadru tudi Bojan Tokić
Deni Kožul Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.