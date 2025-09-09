Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
9. 9. 2025,
18.36

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Darko Jorgić Namizni tenis Bojan Tokić

Oktobra evropsko ekipno prvenstvo

Med izbranci za ekipno EP v Zadru tudi Bojan Tokić

Pe. M.

Na zaključne priprave za ekipno evropsko prvenstvo, ki bo od 12. do 19. oktobra v Zadru, je vabljen tudi dolgoletni slovenski reprezentant Bojan Tokić.

Na zaključne priprave za ekipno evropsko prvenstvo, ki bo od 12. do 19. oktobra v Zadru, je vabljen tudi dolgoletni slovenski reprezentant Bojan Tokić.

Na zaključne priprave za ekipno evropsko prvenstvo, ki bo od 12. do 19. oktobra v Zadru, je vabljen tudi dolgoletni slovenski reprezentant Bojan Tokić. Ob Tokiću bodo od 5. do 10. oktobra na pripravah v Saarbrücknu še Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar in Brin Vovk Petrovski ter Ana Tofant, medtem ko se bodo Sara Tokić, Lea Opeka in Katarina Stražar pripravljale v Ljubljani, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenija.

Slovenska selektorica moške reprezentance Andreja Ojsteršek Urh se je odločila, da bo vabilo poslala tudi Tokiću, ki je že na junijskem turnirju serije Star Contender v Ljubljani izrazil pripravljenost, da pomaga slovenski reprezentanci.

Slovenska moška reprezentanca se je na evropsko prvenstvo uvrstila neposredno, v Zadru pa bodo njeni nasprotniki v skupini E Danci in Italijani.

Daljšo pot do evropskega prvenstva so imele izbranke Vesne Ojsteršek, ki so si pot v Zadar priborile v kvalifikacijah v Sarajevu, ko so v odločilni tekmi premagale Švico. Ojstršek se je odločila za isto zasedbo, ki je konec januarja igrala v glavnem mestu Bosne in Hercegovine, zaključne priprave pa bodo – z izjemo Tofantove, ki bo iz Francije odšla v Saarbrücken – opravile v namiznoteniškem centru na Galjevici.

Slovenke bodo igrale v zelo zahtevni skupini proti aktualnim evropskim prvakinjam Nemkam in Srbkinjam, so zapisali pri Namiznoteniški zvezi Slovenije.

Bojan Tokić
Darko Jorgić Namizni tenis Bojan Tokić
