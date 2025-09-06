Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 9. 2025,
15.40

Sobota, 6. 9. 2025, 15.40

WTT Contender v Almatyju

Japonec v štirih nizih izločil Darka Jorgića

STA

Wang Chuqin Darko Jorgić | Darko Jorgić | Foto Guliverimage

Darko Jorgić

Foto: Guliverimage

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastope na turnirju serije WTT Contender v kazahstanskem Almatyju končal v četrtfinalu. Prvega nosilca tekmovanja je premagal Japonec Ryoichi Yoshiyama s 3:1.

Darko Jorgić je v izenačenem prvem nizu še vodil z 11:10, potem pa je Japonec dobil tri točke in slavil s 13:11. Tudi v drugem je bilo podobno, saj je slovenski igralec še vodil pri 10:9, potem pa je njegov tekmec spet prišel do zmage s tremi zaporednimi točkami za 12:10. Tretji niz je prepričljivo z 11:6 dobil Jorgić, ki pa je nato klonil v četrtem z 9:11, tako da je dvoboj izgubil.

Na poti do polfinala je Jorgić v osmini finala premagal Rusa Leva Kacmana. Hrastničan, sicer deseti igralec sveta, je v prvem krogu ugnal še Wonga Qi Shena iz Malezije.

Turnir traja do konca tedna, prihodnji teden pa bo od devetega do 14. septembra na vrsti še močan turnir serije WTT Champions v Macau z denarnim skladom 680.000 evrov. Tam bo Jorgić sedmi nosilec.

