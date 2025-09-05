Darko Jorgić v četrtfinalu v Kazahstanu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec se je uvrstil v četrtfinale turnirja serije WTT Contender v kazahstanskem Almatyju. Prvi nosilec turnirja je s 3:1 v nizih ugnal Rusa Leva Kacmana.

Darko Jorgić je proti tekmecu, ki nima uvrstitve na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze, izgubil prvi niz z 8:11, a nato strnil vrste in upravičil vlogo favorita. Tesni drugi in tretji niz je dobil z 11:8, bolj prepričljiv pa je bil v četrtem, ki ga je dobil z 11:5.

Hrastničan, sicer deseti igralec sveta, je v prvem krogu tekmovanja premagal Wonga Qi Shena iz Malezije s 3:1 (-8, 1, 6, 8).

Turnir bo trajal do konca tedna, prihodnji teden pa bo od devetega do 14. septembra na vrsti močan turnir serije WTT Champions v Macau z denarnim skladom 680.000 evrov. Tam bo Jorgić sedmi nosilec.