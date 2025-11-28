Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
28. 11. 2025,
14.45

Osveženo pred

51 minut

Petek, 28. 11. 2025, 14.45

51 minut

Sara Tokić na svojem zadnjem nastopu v mladinski konkurenci priznala premoč Kitajki

Avtor:
Pe. M.

Sara Tokić | Sara Tokić je v osmini finala mladinskega svetovnega prvenstva nudila dober odpor favorizirani Kitajki. | Foto NTZS

Sara Tokić je v osmini finala mladinskega svetovnega prvenstva nudila dober odpor favorizirani Kitajki.

Foto: NTZS

Na svojem zadnjem nastopu v mladinski konkurenci je Sara Tokić na svetovnem prvenstvu v Cluj-Napoci v Romuniji v osmini finala igrala proti drugopostavljeni nosilki, Kitajki Geman Zong, in izgubila z 2:4 (–3, 7, 9, –5, –5, –4).

V prvem krogu je bila Sara Tokić s 4:2 (3, –9, –8, 7, 3, 5) boljša od Avstralke Chloe Cheng. Njena nasprotnica za preboj med osem najboljših mladink pa je bila Kitajka Geman Zong, ki je na svetovni članski lestvici ITTF 56., medtem ko je aktualna slovenska članska državna prvakinja na 220. mestu. Po slabšem začetku v uvodnem nizu je Tokić v drugem vzpostavila ravnotežje in ga zanesljivo dobila. Tudi v tretjem nizu je imela Novogoričanka dvoboj pod kontrolo in s tretjo zaključno žogico povedla z 2:1 v nizih.

Nadaljevanje za mlado Slovenko ni bilo več tako uspešno. Kitajka je v četrtem nizu povedla s 5:1 in ga zanesljivo dobila, v petem pa je Tokić sicer vodila s 4:2, a osvojila le še eno točko do konca niza. Podobno je bilo tudi v šestem nizu, ko je povedla s 3:1, a je nato azijska tekmica prišla do zmage, so sporočili s krovne zveze.

"Sara je v prvih treh nizih igrala odlično, tako odlično, da sem že videla njeno zmago, nato pa se je žal vse obrnilo. Lahko bi rekla, da je spet premagala samo sebe. Manjkata ji še kontrola nad žogico in menjava ritma. Ko bo to osvojila, bo lahko premagovala tudi najboljše igralke. Sara ima vse ostalo, tudi paleto različnih udarcev, zato je trd oreh za vsako nasprotnico," je po dvoboju dejala selektorica slovenske reprezentance Vesna Ojsteršek.

