Pe. M.

Sreda,
7. 1. 2026,
20.34

42 minut

Darko Jorgić Namizni tenis

Namizni tenis, turnir WTT Star Champions, Doha

Darko Jorgić po porazu: Prvi cilj je, da se pozdravim

Pe. M.

Darko Jorgić | Darko Jorgić je leto odprl s porazom. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić je leto odprl s porazom.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na prvem letošnjem turnirju WTT Star Champions, ki poteka v Dohi, moral priznati premoč Benediktu Dudi. Nemški reprezentant je zmagal s 3:0 (8, 10, 9), so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenija.

V Dohi je na turnirju z nagradnim skladom 500 tisoč ameriških dolarjev z izjemo Kitajca Wang Chuqina zbrana vsa svetovna smetana. Za Jorgića se novo leto ni začelo najboljše, saj je v prvem krogu ostal praznih rok proti Dudi. Trenutno 12. igralec sveta je v uvodnem nizu do odločilne prednosti prišel po zaostanku s 3:4, ko je s petimi zaporednimi točkami povedel z 8:4. Do konca niza Jorgiću, ki je trenutno na 14. mestu svetovne lestvice, ni uspelo pripraviti preobrata.

V drugem nizu je nekaj podobnega kot 31-letni Nemcu v prvem nizu, uspelo Hrastničanu, ko je s štirimi zaporednimi točkami prišel do vodstva z 8:5. Na deveti točki je Duda izenačil in prvi prišel do zaključne žogice, drugo pa nato izkoristil. V tretjem nizu je Jorgić še vodil s 7:6, s tremi zaporednimi točkami pa je Duda povedel z 9:7, vodstva pa ni več izpustil iz rok.

Igral z vročino, najprej se želi pozdraviti

"Že v nemškem pokalu sem igral z vročino, in kot kaže, imel težave z gripo, zato je prvi cilj, da se pozdravim. Seveda sem si kljub temu želel zmage. Mislim, da sem igral soliden namizni tenis, vendar je bil Duda v odlični formi. Skozi celotni dvoboj ni naredil niti ene napake, žal pa mi je drugega niza, ko sem že vodil z 8:5 in imel lepo priložnost, da se vrnem v tekmo. Žal poraz v prvem krogu, a pred mano je še veliko turnirjev. Najprej se moram seveda vrniti v tekmovalni ritem, manjka mi tudi trening, najpomembnejše pa bo, da se vrnem v pravo formo pred evropskim TOP 16 v Montreuxu, kjer bom branil lansko drugo mesto," je po porazu v Dohi dejal Jorgić.

Darko Jorgić
