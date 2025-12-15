Na katerem mestu je sezono končal Darko Jorgić?

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je leto 2025 končal na 14. mestu svetovne lestvice, številka 1 je Kitajec Wang Chuqin. Kitajska je najboljša tudi med moškimi reprezentancami, Slovenija pa na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) zaseda deseto mesto.

Slovenska moška reprezentanca, ki je sredi oktobra na evropskem prvenstvu v Zadru v postavi Jorgić, Deni Kožul, Bojan Tokić, Peter Hribar in Brin Vovk Petrovski osvojila tretje mesto, je napredovala tudi na svetovni lestvici ITTF in je po novem deseta.

Pred njo so Kitajska, Francija, Švedska, Japonska, Južna Koreja, Nemčija, Danska in Brazilija.

V ženski konkurenci so na prvih treh mestih Kitajska, Japonska in Južna Koreja, Slovenija pa zaseda 72. mesto.

Na posamični lestvici sta na prvih dveh mestih Kitajca Wang Chuqin in Lin Shidong, tretji pa je Brazilec Hugo Calderano. Najboljši Evropejec je Šved Truls Möregardh, ki je v finalu zaključnega turnirja WTT v Hongkongu izgubil proti Japoncu Tomokazuju Harimotu, petouvrščenemu igralcu sveta.

Jorgić je bil po EP v nekoliko slabši formi in se ni uvrstil na zaključni turnir v Hongkongu. Poleg njega so na lestvici še Kožul na 136., Tokić na 328., Hribar na 337., Vovk Petrovski na 381. in Miha Podobnik na 577. mestu.

V ženski konkurenci prvih pet mest zasedajo kitajske igralke, številka 1 je Sun Yingsha. Najboljša Slovenka je Sara Tokić, ki je 219. Na lestvici so še Ana Tofant (232.), Lara Opeka (340.), Katarina Stražar (510.), Lea Paulin (639.) in Tjaša Novak (640.).

