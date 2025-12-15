Lindsey Vonn si je premislila

Že po vrnitvi v svet alpskega smučanja prejšnjo zimo je imela Lindsey Vonn jasen načrt. Američanka si je želela še enkrat tekmovati na olimpijskih igrah in osvojiti medaljo, zato je po olimpijskih igrah februarja 2026 nameravala končati svojo pot, a si je zdaj premislila.

41-letna Lindsey Vonn je zadnji konec tedna v St. Moritzu dokazala, da je vse prej kot za odpis – ravno nasprotno. Na smukih je bila prva in druga, na superveleslalomu pa četrta. S tem je trenutno tudi vodilna smukačica letošnje zime, še posebej čustvena pa je bila Američanka po petkovi zmagi. Vonn se je prvič upokojila po svetovnem prvenstvu v Aareju leta 2019, lansko sezono pa se je vrnila po uspešni rekonstrukciji kolena, ko je prvič po letih lahko znova hodila in smučala brez bolečin. Da je odlično pripravljena, po njenih besedah celo najboljše v svoji karieri, pa je zatrdila tudi pred začetkom te sezone.

Cilj zimzelene Američanke, ki je zmagala na 83 tekmah za svetovni pokal, je bil ves čas nastop na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini, zatem pa je kovala novo slovo od belih strmin. A zdaj si je na račun odličnega začetka sezone premislila. "Mislim, da bom tekmovala do konca sezone," je povedala pred mikrofonom ORF. In dodala: "No, upam." Razlog za to spremembo mnenja? "Nisem si mislila, da bom po nekaj vožnjah v smuku vodilna smukačica zime," je dejala Vonn, ki vodi v skupnem seštevku s 180 od skupno možnih 200 točk.

V petek se je s solzami v očeh razveselila velike zmage. Foto: Reuters

Če bo Vonn po olimpijskih igrah res nadaljevala sezono, bi svojo kariero podaljšala za največ šest tekem. Po ena tekma v superveleslalomu in ena v smuku bosta še v Soldeu, Val di Fassi in na finalu svetovnega pokala v Lillehammerju.

O odnosu z Mikaelo Shiffrin

Američanka, ki je središče dogajanja, kjerkoli se pojavi, je odgovorila tudi na govorice, da se z rojakinjo Mikaelo Shiffrin ne razumeta najbolje, na kar je v enem izmed prenosov namignila tudi strokovna komentatorka SRF in nekdanja smučarka Tina Weirather. Obe spadata med najboljše smučarke vseh časov, saj se skupaj ponašata s 300 uvrstitvami na stopničke (160:140 za Shiffrin), a med njima po številnih govoricah naj ne bi bilo prevelike naklonjenosti, sploh po svetovnem prvenstvu februarja 2025, ko je Vonn želela nastopiti s Shiffrin v ekipni kombinaciji, a je ta nato nastopila z Breezy Johnson in se veselila zlata.

Lindsey Vonn in Mikaela Shiffrin Foto: Reuters, Guliverimage

Zdaj je o tem spregovorila tudi Vonn. "Najin odnos sploh ni slab," je povedala za Blick. Ko se je ozrla nazaj na svetovno prvenstvo, je dodala: "Šlo je le za slabo komunikacijo z ekipo in ne z njo. Zelo spoštujem Mikaelo in to, kar je dosegla v svoji karieri. Mislim, da je super, da spet tekmuje v superveleslalomu," je še dejala Vonn, ki je bila v nedeljo na superveleslalomu četrta, Shiffrin pa je ob vrnitvi k hitrim disciplinam odstopila.

Vonn ni zanikala, da bi s Shiffrin moči združila na bližajočih se olimpijskih igrah, vendar je poudarila, da je ta odločitev v rokah trenerjev. "Ekipni boj je super, a imaš res le eno možnost za medaljo," je še dodala 41-letnica, ki ima oči uperjene predvsem v nastopa v smuku in superveleslalomu, ki ima z olimpijskih iger do zdaj tri odličja, zlato in bron iz Vancouvra 2010 ter bron iz Pjongčanga 2018.

Preberite še: