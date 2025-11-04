Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Torek,
4. 11. 2025,
19.15

Darko Jorgić

Torek, 4. 11. 2025, 19.15

1 ura

Namizni tenis, Frankfurt, WTT Champions

Darko Jorgić odpovedal v Frankfurtu

STA

Darko Jorgić | Utrujeni Darko Jorgić je bil v Frankfurtu povsem nemočen. | Foto Nebojša Tejić/STA

Utrujeni Darko Jorgić je bil v Frankfurtu povsem nemočen.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Utrujenost, posledica turnirja za turnirjem, potjo za potjo, je očitno prišla do živega najboljšemu slovenskemu namiznoteniškemu igralcu Darku Jorgiću. Na novem turnirju WTT Champions v Frankfurtu je povsem odpovedal, v prvem krogu ga je s 3:0 (6, 8, 3) premagal 23. igralec sveta Američan Kanak Jha.

Hrastničan, ki je na najnovejši lestvici mednarodne zveze pridobil mesto in je trenutno deveti igralec sveta, je bil proti igralcu, ki je v prvem krogu presenetil že na prejšnjem turnirju v Montpellierju, ko je premagal prvega nosilca Brazilca Huga Calderana, povsem nemočen.

Slabo je začel, nekaj upanja je dobil v drugem nizu, ko je ubranil nekaj zaključnih žog, a zaradi velikega zaostanka preobrata ni zmogel. Še slabše pa je bilo v tretjem nizu, ko je Slovenec osvojil vsega tri točke.

