Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je poslovil že v prvem krogu močnega turnirja v Macau z nagradnim skladom 684.000 evrov. Hrastničana, sicer sedmega nosilca, je premagal njegov večni tekmec, Danec Anders Lind, ki je bil boljši s 3:1 (-7, 4, 12, 9).

"Dvobojev z njim več ne štejem. Vem, pa, da so vedno drame," je junija pred dvobojem z Dancem v Ljubljani, ki ga je Slovenec po treh izenačenih nizih dobil s 3:0, dejal Jorgić. Ta je v zadnjih dveh letih dobil tri od štirih medsebojnih dvobojev.

Drama pa tudi tokrat ni izostala. Potem ko sta oba igralca zanesljivo dobila po niz, se je začela v tretjem, ko je Slovenec že vodil z 10:8. A Lind je dosegel tri zaporedne točke, nato zapravil dve zaključni žogi, tretjo pa izkoristil.

Tudi v četrtem je Jorgić še vodil s 7:6, s tremi zaporednimi točkami pa je do prednosti prišel Lind. Slovenec je prvo zaključno žogo ubranil, druge pa ne, tako da je moral tekmecu čestitati za zmago.

