Jorgić pričakovano v osmino finala Almatyja

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je kot prvi nosilec po pričakovanjih prebil v osmino finala turnirja WTT Contender v kazahstanskem Almatyju. Popoldan je s 3:1 (-8, 1, 6, 8) ugnal Američana Qi Shen Wonga.

Jorgić je v uvodnem nizu očitno še iskal slog igre ameriškega tekmece. Zapravil je vodstvo s 4:1, bil do 7:7 poravnan s tekmecem, v končnici pa je osvojil le še točko.

Sledila je skorajda popolna igra, v kateri je tekmecu za izenačenje v nizih prepustil vsega točko. Jorgić je obdržal visok ritem. V tretjem nizu je po vodstvo s 6:5 dosegel ti zaporedne točke za mirno končnico. V četrtem pa je tekmec do izida 6:6 lovil priključek, Hrastničan pa je spet zablestel v končnici niza.

Za preboj v četrtfinale se bo Jorgić pomeril z Rusom Levom Katsmanom. Ta je s 3:1 ugnal Nemca Kaya Stumperja.