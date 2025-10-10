V nedeljo se bo v Zadru začelo ekipno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Med nastopajočimi bosta tudi obe slovenski reprezentanci, občutno več se pričakuje od moške, v kateri je, čeprav se je junija v Ljubljani že poslovil od turnirjev, tudi veteran Bojan Tokić.

Poleg Bojana Tokića ekipo, ki se želi uvrstiti v polfinale in s tem osvojiti odličje, sestavljajo še Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar in Bor Vovk Petrovski.

"Bojan se nam je sam ponudil po turnirju v Ljubljani in tudi sama menim, da je vedno treba nastopati z najmočnejšo postavo. Tudi vizija zveze je, da na tem EP iščemo najboljši možen rezultat, po tej logiki morajo igrati najboljši in Bojan je med njimi," je dejala selektorka Andreja Ojstršek Urh, ki si zagotovo želi, da bi reprezentanca ponovila uspeh iz leta 2017, ko je v Luksemburgu osvojila bronasto kolajno. Slovenci bodo tekmovanje začeli v ponedeljek, ko se bodo pomerili z Danci, dan pozneje jih čaka Italija. Če bodo v družbi teh reprezentanc v skupini zasedli vsaj drugo mesto, se bodo uvrstili v osmino finala, kjer se je njihova pot končala na prejšnjem prvenstvu, ko so tesno, z 2:3 izgubili proti Franciji.

Darko Jorgić Foto: Aleš Fevžer "Rad igram na ekipnih tekmah, še posebej, ker se je vrnil Bojan, z njim smo že delili vrhunske trenutke. Kot kapetan lahko rečem, da moramo v skupini, v kakršni smo, osvojiti prvo mesto. Z Bojanom lahko igramo brez dodatnega pritiska. Zavedam se, kaj se od mene pričakuje, da pridem do svojih točk. Nobenega tekmeca ne smemo podcenjevati, tudi Italije ne. Treningi so bili dobri, želimo pokazati dobro igro in doseči vrhunski rezultat tudi v Zadru," je povedal prvi lopar ekipe Jorgić, od katerega bodo močno odvisni rezultati.

Bolj pogumen v napovedih je Tokić: "Deni in Darko igrata bolje, ko sem zraven, in oba sta izrazila željo, da sem prisoten. Koliko bom igral in kako učinkovit bom, bomo videli, a name lahko ekipa računa v ključnih trenutkih. Če bom igral, bom dal vse od sebe, če ne, bom podpiral mlajše. Nič ne bi bilo presenetljivo, če bi bila Slovenija med dobitnicami kolajn. Verjamem, da smo zreli za velik rezultat."

Ženska ekipa, ki se je na prvenstvo najboljših 24 reprezentanc uvrstila prek kvalifikacij, o odličjih ne razmišlja, čeprav je v preteklosti, sicer v drugačni sestavi, že osvojila bronasto kolajno. Tokrat jo bodo zastopale Sara Tokić, Ana Tofant, Katarina Stražar in Lara Opeka. V skupini so skupaj z branilkami naslova Nemkami in s Srbijo. "Proti Nemčiji možnosti nimamo, jih bomo pa iskale na tekmi s Srbijo," napoveduje selektorka Vesna Ojsteršek.