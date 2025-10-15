Ana Tofant popeljala Slovenke do EP 2027 in tekme za uvrstitev na SP 2026

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca je v 2. krogu repasaža na ekipnem EP v Zadru v skoraj triurnem obračunu s 3:2 premagala Bolgarijo. S tem se je že uvrstila na evropsko prvenstvo 2027. Jutri jo ob 20.30 jo čaka še dvoboj s Francijo, zmagovalke te tekme pa bodo prihodnje leto igrale na svetovnem prvenstvu v Londonu.

V prvem krogu repasaža so Slovenke v izenačenem obračunu s 3:2 premagale Grkinje, točko za zmago pa je v zadnjem dvoboju prispevala Ana Tofant (226. na svetovni lestvici), ki je nato začela tekmo proti Bolgarkam. Čeprav se Slovenija z njimi v zadnjih letih ni pomerila, se igralke med sabo dobro poznajo. Tofant je to izkoristila že v prvem nizu proti Mariji Jovkovi (496. na svetovni lestvici), ko je v končnici prevzela pobudo, v drugem in tretjem nizu pa je ves čas ohranjala prednost.

Manj uspešna je bila najmlajša v slovenskem taboru, Sara Tokić (227.), ki se je pomerila s Cvetelino Georgijevo (441.). V prvem nizu ji prav nič ni uspevalo, osvojila je le tri točke. V drugem nizu je bila bližje uspehu, a ga je izgubila z 9:11. Tudi v tretjem nizu je bila v prednosti Georgijeva, ki je vodila že z 9:5, a se Tokić ni predala. Nasprotnici se je približala na točko zaostanka (8:9) in nato ubranila dve zaključni žogici, tretje pa ne.

Tudi Katarina Stražar (589.) v prvem nizu ni našla protiorožja za Viktorijo Persovo (483.), ki je prepričljivo osvojila uvodni niz. V drugem nizu je bil odpor Stražar nekoliko boljši, a razpoložena Bolgarka je tudi ta niz zanesljivo dobila. Ko je v tretjem nizu Stražar vodila s 5:3, so se v slovenskem taboru nadejale preobrata, toda s tremi zaporednimi točkami je Persova prišla do minimalne prednosti. V napeti končnici, v kateri sta obe igralki imeli več zaključnih žogic, je mirnejšo glavo ohranila slovenska igralka in osvojila niz.

Katarina Stražar Foto: NTZS

Na krilih zmage v tretjem nizu je Stražarjeva začela četrtega, v katerem je hitro povedla s 6:1, a se je Bolgarka hitro približala na točko zaostanka (5:6). Slovenske igralke to ni zmedlo; nasprotno, s petimi zaporednimi točkami je izsilila peti niz. V njem je Bolgarka na sedmi točki izid še izenačila, a več od tega ni zmogla. Z neverjetnim preobratom igralke iz Mengša je Slovenija povedla z 2:1 v zmagah.

V četrtem obračunu sta se pomerili igralki, ki sta svoja prva dvoboja izgubili. Bolje je začela Jovkova, ki je ves čas ohranjala prednost in izkoristila prvo zaključno žogico. Popolnoma drugačno igro je Tokić postregla v drugem nizu, v katerem je hitro povedla že z 8:2. V tretjem nizu je pobudo spet prevzela Bolgarka, ki je povedla s 6:1, a se je Novogoričanka ekspresno vrnila in na šesti točki izid izenačila. V končnici niza je Jovkova s tremi zaporednimi točkami prišla do zmage. V četrtem nizu je prevladovala aktualna slovenska državna prvakinja, ki je v odločilnem petem nizu do pete točke še držala korak s tekmico, a do konca tekme ni več osvojila točke.

Tako kot v dopoldanski tekmi z Grčijo je bila tudi tokrat odločilna Ana Tofant. Pomerila se je s Cvetelino Georgijevo. Na sredini uvodnega niza je vodila z 8:6, a se je Bolgarka s tremi zaporednimi točkami vrnila v igro. V napeti končnici je Tofant ubranila sedem zaključnih žogic in izkoristila svojo prvo. Georgijeva je imela v drugem nizu ves čas rahlo pobudo in osvojila niz. V tretjem je Tofant povedla s 6:1 in po minuti odmora izkoristila zaključni žogici za vodstvo s 2:1 v nizih. V četrtem nizu je Tofant izenačila na sedmi točki in nato izkoristila drugo zaključno žogico.