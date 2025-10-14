Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
14. 10. 2025,
19.46

17 minut

Ana Tofant Katarina Stražar Sara Tokić Namizni tenis

Torek, 14. 10. 2025, 19.46

Namizni tenis, Zadar, ekipno EP

Slovenske namiznoteniške igralke se poslavljajo od EP

STA

Sara Tokić | Sara Tokić je izgubila dvoboj z Izabelo Lupulesku. | Foto NTZS

Sara Tokić je izgubila dvoboj z Izabelo Lupulesku.

Foto: NTZS

Slovenske namiznoteniške igralke se od ekipnega evropskega namiznoteniškega prvenstva v Zadru poslavljajo že po skupinskem delu. V svoji skupini so zasedle tretje, zadnje mesto, potem ko jih je po Nemčiji s 3:0 premagala še Srbija.

Prva sta za mizo stopili obetavna Sara Tokić in Izabela Lupulesku. Prvi niz je dobila Srbkinja, v drugem pa je imela svoje priložnosti tudi Slovenka. Ni jih izkoristila, tekmica je niz dobila s 13:11. Po izgubi tega niza je Tokić povsem izgubila voljo, tako da je v tretjem nizu osvojila vsega štiri točke.

Ana Tofant je že svoj prvi dvoboj v nedeljo proti Nemki Anett Kaufmann izgubila po petih nizih, tudi na dvoboju s Srbijo pa je s Sabino Šurjan, ki je na kakovostni lestvici več kot 100 mest višje in je pred tem dobila vse tri medsebojne tekme, igrala maksimalno število nizov. Tudi tokrat pa ni zmogla presenetiti levoroke favoritinje, žal ji je lahko predvsem za zapravljene priložnosti v tretjem nizu. Po četrtem je sicer izenačila, nato pa se tekmici upirala le do izida 4:4, do konca niza ni osvojila več niti točke.

Pet nizov je proti Aneti Maksuti igrala tudi Katarina Stražar, dobila je prvi in četrti niz, Srbkinja pa je bila boljša v odločilnem, tako da je postavili piko na i k srbski zmagi. Srbija je tako osvojila drugo mesto v skupini, z dvema zmagama 3:0 je prvo mesto zasedla Nemčija.

Slovenske fante dvoboj proti Italiji še čaka (ob 19. uri). Za uvrstitev osmino finala lahko izgubijo tudi z 2:3, z zmago pa bi zasedli prvo mesto v skupini, s tem pa bi si priborili lažjega tekmeca v osmini finala.

Izid:

Ženske, skupina B:

SRBIJA - SLOVENIJA 3:0

Izabela Lupulesku - Sara Tokić       3:0 (5, 11, 4)
Sabina Šurjan - Ana Tofant           3:2 (-9, -6, -10, 8, -4)
Aneta Maksuti - Katarina Stražar     3:1 (-10, 6, 8, -11, 6)

Ana Tofant Katarina Stražar Sara Tokić Namizni tenis
