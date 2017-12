Foto: Guliver/Getty Images

... leta 1970 je v 39. letu starosti umrl ameriški boksar težke kategorije Sonny Liston. Znan je bil po silovitih udarcih, naslov svetovnega prvaka pa je osvojil leta 1963, ko je v prvi rundi nokavtiral rojaka Floyda Pattersona.

Čeprav je veljal za domala nepremagljivega borca in je bil na vrhuncu kariere strah in trepet, mu je leta 1964 naslov vzel Muhammad Ali, takrat še z imenom Cassius Clay. Liston naj bi noč pred dvobojem popival, a je v njunem povratnem dvoboju leta 1965 že v prvi rundi spet obležal na tleh.

Umrl je še kot zelo prepoznaven šampion v sumljivih okoliščinah. Ob tem, da tudi datum njegovega rojstva ni znan, povezan pa naj bi bil s kriminalnim podzemljem, je Sonny Liston vse od svoje smrti priljubljena tema v raznovrstnih teorijah zarot.

Zgodilo se je še:

Leta 1981 je kanadski hokejski zvezdnik Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) v ligi NHL postavil osupljiv rekord. Dosegel je 50 golov v vsega 39 tekmah sezone in s tem presegel mejnik 50 golov v 50 tekmah, ki ga je 35 let prej postavil legendarni hokejist Montreala Maurice Richard.

Leta 1989 je ruski plavalec Dimitrij Volkov s časom 27,15 postavil svetovni rekord na 50 metrov prosto.

Leta 1995 je Paul Gascoigne na tekmi škotskega prvenstva med Rangers in Hibs naredil potezo, s katero se je vpisal v zgodovino. Ko mu je sodnik Dougie Smith hotel pokazati karton, mu je ta padel iz rok. Gascoigne ga je pobral in ga pokazal kar sodniku ter poskrbel za salve smeha navijačev na tribunah. Sodnik se ga ni usmilil in mu je vseeno pokazal karton.

Rodili so se:

1935 – nekdanji ameriški bejzbolist Sandy Koufax

1946 – nekdanji nemški nogometaš Berti Vogts

1961 – nekdanji kanadski atlet Ben Johnson

1972 – nekdanji nigerijski nogometaš Emmanuel Amunike

1972 – nekdanji nigerijski nogometaš Daniel Amokachi

1972 – nekdanji slovenski nogometaš Željko Mitrakovič

1973 – nekdanji atlet s Trinidada in Tobaga Ato Boldon

1975 – ameriški golfist Tiger Woods

1977 – nekdanja ameriška boksarka Laila Ali

1978 – britanski atlet Phillips Idowu

1978 – ameriški hokejist Rob Scuderi

1984 – ameriški košarkar LeBron James