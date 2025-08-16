Ali lahko XYZVerse zasenči Pi in ZORA? Pričakovana rast 15.000 %

XYZVerse polni naslove z napovedmi o ogromni rasti na obzorju. Nekateri napovedujejo, da bi se njegova vrednost lahko povzpela za 15.000 %, kar sproža vprašanja o njegovem položaju v primerjavi z imeni, kot sta Pi in ZORA. Kaj poganja tako drzne napovedi in ali bi lahko XYZVerse spremenil pokrajino? Odgovori bi lahko presenetili tiste, ki spremljajo naslednji val digitalnih žetonov.

Podcenjen $XYZ meme kovanec se pripravlja na kotacijo na večji CEX

XYZVerse ($XYZ) je meme kovanec, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno trditvijo, da bo med predprodajno fazo zrasel z 0,0001 USD na 0,1 USD.

Do zdaj je dosegel polovico poti, saj je zbral več kot 15 milijonov USD, cena žetona $XYZ pa trenutno znaša 0,005 USD.

V naslednji, 14. fazi predprodaje, se bo vrednost žetona $XYZ še povečala na 0,01 USD, kar pomeni, da imajo zgodnji vlagatelji priložnost zagotoviti večji popust.

Po predprodaji bo $XYZ kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah. Podrobnosti ekipa še ni razkrila, a že namiguje na veliko lansiranje.

Foto: XYZVerse

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki hrepenijo po velikih dobičkih v kriptu — nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki ciljajo na prevlado. To je kovanec za prave borce — miselnost, ki odmeva med športniki in ljubitelji športa. $XYZ je žeton za iskalce vznemirjenja, ki lovijo naslednji veliki meme kovanec.

Osrednji del zgodbe XYZVerse je XYZepe — borec v areni meme kovancev, ki se prebija po lestvicah in si prizadeva doseči vrh na CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Foto: XYZVerse

Pristop “skupnost na prvem mestu”

V XYZVerse vodi igro skupnost. Aktivni udeleženci prejmejo bogate nagrade, ekipa pa je namenila kar 10 % celotne zaloge žetonov — približno 10 milijard $XYZ — za airdrope, kar je eden največjih airdropov doslej.

S trdno tokenomiko, strateškimi kotacijami na CEX in DEX ter rednim uničevanjem žetonov je $XYZ ustvarjen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana tako, da poveča zagon, spodbuja rast cene in združi zvesto skupnost, ki ve, da bi to lahko bil začetek nečesa legendarnega.

Pocket Mining: zakaj bi lahko bil Pi naslednji veliki klik v kriptu

Pi Network želi postaviti kripto v vaš žep, ne v vašo garažo. Leta 2019 so ga zagnali trije diplomanti Stanforda, aplikacija pa omogoča vsakomur zaslužek kovancev z enim samim dnevnim dotikom na telefonu. Ne potrebujete glasnih strojev ali velikih računov za elektriko. Namesto da bi tekmovali za številke kot Bitcoin, se Pi opira na majhne “zaupanja vredne kroge”. Vsak uporabnik navede nekaj prijateljev, te povezave pa tvorijo svetovno varnostno mrežo, ki preprečuje zlonamerne aktivnosti in prihrani energijo ter baterijo.

Pi je še vedno v zaprti fazi, zato kovancev za zdaj ni mogoče prenesti izven aplikacije, vendar jih že več kot 47 milijonov ljudi “rudarji”. Mnogi trgovci menijo, da bo naslednji tržni vzpon naklonjen zeleni tehnologiji in močnim spletnim povezavam. V primerjavi s starejšimi kovanci Pi izpolnjuje oba pogoja: je energijsko varčen in močno usmerjen v skupnost. Če bo obljubljena odprta lansirna faza prišla pred naslednjim kripto razcvetom, bi lahko povpraševanje hitro poskočilo. Cena kovanca ostaja skrivnost, a strošek preizkusa je le en dnevni dotik, kar Pi dela privlačno stransko stavo za radovedne pionirje.

ZORA: umetniška avtocesta na hitrem pasu Ethereuma

ZORA ustvarjalcem omogoča, da umetnost, glasbo ali meme pretvorijo v žetone na blockchainu. Deluje kot druga plast na Ethereumu, zgrajena z OP Stack, kar pomeni, da so pristojbine nizke in transakcije hitre. Od lansiranja leta 2021 je ekipa dodala mobilno aplikacijo, ki omogoča vsakomur kovati z nekaj dotiki. Povezava z omrežjem Base zdaj spremeni vsako objavo v “vsebinski kovanec” in združuje všečke ter delitve z resnično vrednostjo. Dnevni obsegi trgovanja ostajajo močni, vrednost projekta pa že sega v visoke devetmestne številke.

Številni NFT-ji še vedno obstajajo na počasnih in dragih verigah, a ZORA ta problem odpravlja. Njene nizke pristojbine in družbeni pristop bi lahko pritegnili nov val ustvarjalcev ravno v času, ko se kripto umetnost znova prebuja. Obsegi trgovanja na največjih trgih so to četrtletje zrasli, kovanci, povezani s kulturo, kot sta AUDIO in LOOKS, pa so prehiteli širše indekse. ZORA se ujema s to temo, hkrati pa ohranja varnost Ethereuma v ozadju. Če se bo trg še naprej premikal v smeri skupnostnih žetonov, bi kovanec lahko izgledal obetavno. A čas je pomemben; močna nihanja so v tem delu cikla nekaj običajnega.

Zaključek XYZVerse vodi po potencialu rasti s svojo športno-meme fuzijo in presega PI ter ZORA. Njegov pristop, usmerjen v skupnost, in strateški načrt ga uvrščata med izstopajoče projekte na trenutnem trgu. Več informacij o XYZVerse (XYZ) najdete tukaj: https://xyzverse.io/

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.