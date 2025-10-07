Kava v svoji najbolj vznemirljivi izdaji – regijski spektakel leta

V zagrebški Barcaffè Akademiji na naslovu Business Park 1A je potekal veliki finale regijskega tekmovanja Barcaffè Barista Cup 2025, ki je združil osem najboljših baristov iz regije.

Barcaffè Barista Cup 2025 poskrbel za nepozaben finale in razkril nove zvezde barista scene

V napeti atmosferi pred zbrano publiko Barcaffè Akademije so se tekmovalci pomerili v treh zahtevnih disciplinah. Prva je bila priprava espressa, kjer je moral vsak barista pokazati popolno ravnovesje okusov, kremasto teksturo in natančno tehniko ekstrakcije. V disciplini mlečnega napitka je bila pozornost usmerjena na pravilno spajanje mleka in kave, precizno oblikovanje ter vizualni vtis latte arta – vse to v strogo omejenem času. Najbolj napet trenutek finala je bila predstavitev avtorske pijače s podpisom (signature drink), kjer so morali baristi v omejenem času pokazati svojo ustvarjalnost skozi kombinacije arom, skrbno izbranih sestavin in inovativne predstavitve ter vsako skodelico spremeniti v edinstveno doživetje. Občinstvo je z navdušenjem spremljalo vsak detajl, medtem ko so tekmovalci usklajevali tehnično natančnost in umetniški navdih pod pritiskom odštevanja sekund.

Foto: Barcaffè

Po napetem finalu je letošnji prvak postal Karlo Purić s Hrvaške, lanskoletni nosilec naslova, ki je žirijo navdušil s svojo tehnično natančnostjo in inovativnim pristopom k ustvarjanju pijače s podpisom (signature drink). Drugo mesto je osvojila Lejla Krasnić iz Bosne in Hercegovine, tretje pa Jasmin Husić iz Slovenije.

Lejla Krasnić, Karlo Purić in Jasmin Husić. Foto: Barcaffè

Poleg prestižnega naziva najboljšega barista regije je zmagovalec prejel tudi denarno nagrado v višini pet tisoč evrov.

Voditeljski par, Daniel Bilić in Ula Furlan, je tudi letos poskrbel za dinamično in zabavno vzdušje, medtem ko je imela publika priložnost od blizu spremljati vrhunske veščine baristov iz regije. Dodatno težo so dogodku dali tudi priznani gostje iz sveta gostinstva, ki so s svojo prisotnostjo in izkušnjami poudarili pomen kave in barističnega znanja v regionalni kulturi.

Strast, znanje in vrhunska izvedba

Finalisti iz Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine so ponovno pokazali, da priprava kave presega rutino – je spoj strasti, znanja in kreativnosti. Vsaka disciplina je zahtevala izjemno koncentracijo in občutek za podrobnosti, žirija pa je ocenjevala vse vidike priprave: od arome in ravnovesja okusov do predstavitve. Posebna pozornost je bila namenjena tehnični izvedbi – natančnosti pri doziranju, pravilnem tampiranju, konsistentnosti ekstrakcije in drugim standardom, ki so v končni oceni odločali o zmagovalcu.

Šestčlansko žirijo so sestavljali ugledni strokovnjaki iz sveta kave in baristične scene z dolgoletnimi izkušnjami: Nik Oroši, Matija Matijaško, Filip Lipnik, Peter Ševič, Toni Matas ter glavni sodnik Aleš Gorenc. Njihova strokovnost in nepristranskost sta dala dodatno težo vsaki točki, obenem pa navdihnila tekmovalce, da pokažejo svoj maksimum.

Toni Matas, Filip Lipnik, Peter Šević, Aleš Gorenc, Nik Oroši, Marko Podbrežnički in Matija Matijaško. Foto: Barcaffè

Ob tekmovalnem delu so obiskovalci lahko uživali tudi v degustacijah Barcaffè Espressa in Java specialty kave, ki navdušuje s polnostjo okusa in vrhunsko kakovostjo, namenjeno pravim ljubiteljem kave. Program so dodatno popestrili koktajli, navdihnjeni s kavo, in atraktiven nastop brazilskih plesalk, ki je na poseben način obudil povezavo z Brazilijo, največjo svetovno proizvajalko kave.

Foto: Barcaffè

Barcaffè Barista Cup – kraj, kjer se rojevajo novi prvaki "Barcaffè Barista Cup pooseblja bistvo naše filozofije, ki je predanost izobraževanju in vrhunski izvedbi v svetu kave. Dogodek združuje strastne bariste iz vse regije in je več kot le tekmovanje. To je srečanje, kjer se rojevajo novi prvaki, platforma za izmenjavo izkušenj, iskanje navdiha in krepitev skupnosti, ki postavlja nove standarde," je poudarila Tihana Vujčić, direktorica marketinga Barcaffèja. Letošnja zagrebška izvedba regionalnega tekmovanja Barcaffè Barista Cup je znova potrdila status vodilne platforme, ki povezuje ljubitelje kave, promovira barista kulturo in odkriva nove talente. Tukaj je kava veliko več kot pijača – je doživetje, ki zahteva predanost in ljubezen, hkrati pa povezuje ljudi.

Naročnik oglasnega sporočila je Barcaffè.