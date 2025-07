Barcaffè Barista Cup 2025 se vrača v Zagreb – zmagovalec bo prejel pet tisoč evrov in naziv najboljšega bariste v regiji

Medtem ko vonj sveže kuhane kave vsak dan polni kavarne po vsej regiji, baristi pa v vsaki skodelici ustvarjajo majhne umetnine, se v zakulisju pripravlja največji dogodek leta za ljubitelje kave in kavne profesionalce. Barcaffè Barista Cup 2025 , najpomembnejše in najprestižnejše regionalno tekmovanje v pripravi kave, ponovno prihaja v Zagreb , kjer bo to jesen združil najboljše bariste iz Hrvaške, Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Prijave za peto izdajo Barista Cupa so odprte, vsi baristi, ki se želijo dokazati na največjem regionalnem odru, pa imajo možnost prijave do 31. avgusta – prek videoaplikacije, v kateri prikazujejo svoje strokovno znanje, ustvarjalnost in strast do kave.

Kava kot umetnost in nepozabna predstava

Peta izdaja tekmovanja Barcaffè Barista Cup ponovno združuje najbolj nadarjene bariste iz regije v boju za prestižni naziv, strokovno priznanje in denarno nagrado v višini pet tisoč evrov. Zmaga prinaša veliko več – nova poznanstva in priložnost za prepoznavnost na vse bolj dinamični kavni sceni.

"V tem delu Evrope smo priča pravi kavni renesansi. Prijave so se od prve izdaje več kot potrojile, zanimanje občinstva in stroke pa nenehno narašča. Barista Cup je postal osrednje zbirališče regionalne kavne skupnosti," pravi Tihana Vujčić, direktorica marketinga pri Barcaffèju.

Barcaffè Barista Cup združuje ljudi, ki kave ne vidijo le kot službo, temveč kot poklic. Tekmovanje slavi spretnost, ustvarjalnost in osebno izražanje – od popolnoma uravnoteženega espressa, prek umetniškega latteja, do originalnih pijač s podpisom.

Letošnja izdaja naj bi bila največja in najbolj razburljiva doslej, tekmovalci pa bodo svoje spretnosti predstavili v treh ključnih kategorijah. Kategorija espressa bo izzvala tehnično natančnost, doslednost in poglobljeno razumevanje espressa. Kategorija latte art se bo osredotočila na popolno mešanico mleka in espressa, kar bo zahtevalo tako tehnično natančnost kot umetniško izražanje. Tretja kategorija, signature drink, pa bo iskala značilno pijačo na osnovi espressa, ki prikazuje ustvarjalnost in osebno zgodbo.

Prijavite se in postanite del največje regionalne kavne scene

od 4. julija do 31. avgusta, vse podrobnosti in prijavnica pa so na voljo na uradni spletni strani: https://www.barcaffe.si/baristacup. Če menite, da imate znanje, spretnosti in strast, potrebne za osvojitev naziva najboljšega bariste v regiji – zdaj je vaš čas! Prijave za šesto izdajo tekmovanja Barcaffè Barista Cup so odprte, vse podrobnosti in prijavnica pa so na voljo na uradni spletni strani:

Za sodelovanje je treba posneti videoposnetek, v katerem se kandidat predstavi, prikaže tehniko latte art, ki združuje natančnost in ustvarjalnost, ter pripravi svoj izviren "signature drink" na osnovi espressa. Vsak od teh elementov mora biti jasno prikazan, da lahko strokovna žirija čim bolj natančno oceni raven znanja, tehničnih spretnosti in osebnega sloga.

Imena finalistov bodo objavljena 4. septembra, veliki finale pa bo 4. oktobra v Zagrebu v izobraževalnem centru Barcaffè Academy, kjer obiskovalce največjega regionalnega tekmovanja baristov čaka vrsta vznemirljivih, poučnih in seveda zabavnih vsebin.

Ne glede na to, ali ste izkušen barista z dolgoletnimi izkušnjami ali mladi navdušenec, ki šele vstopa v svet kave – to je vaša priložnost, da pokažete svoje spretnosti, se povežete z najboljšimi v panogi in postanete del rastoče regionalne zgodbe o kavi.

Naročnik oglasnega sporočila je Barcaffè.