Na letalu letalskega prevoznika Ryanair, ki je iz Zagreba letelo v švedski Malmö, je izbruhnil pretep. Moška sta se stepla in prestrašila preostale potnike, ki so se skrili v zadnji del letala, poročajo švedski mediji.

Letalo letalskega prevoznika Ryanair se je malo pred 22.30 pripravljalo na pristanek, ko sta se moška sprla, prepir pa je prerasel v fizični obračun. "Tik pred pristankom so se ugasnile luči, nato pa smo videli dva moška, ki sta se začela silovito pretepati," je dogajanje opisal eden od potnikov na letalu.

Izbruhnil je kaos, potniki so se želeli skriti v zadnji del letala. "Otroci in ženske so jokali. Ljudje so se želeli skriti v zadnji del letala. Kri je bila povsod. Potnica pred mano je bila popolnoma krvava. Skoraj sta padla name in na mojo mamo. Bilo je tako neprijetno, da se še vedno tresem," je za švedski medij Aftonbladet povedala priča pretepa.

Ko je letalo pristalo, so se nanj vkrcali varnostniki in obvladali moška. "Evakuirali so nas in odpeljali ven. Letališče je bilo polno policistov," je še povedala priča pretepa.

Po poročanju švedskega časopisa Sydsvenskan sta moška državljana Švedske, enega od njiju pa so ovadili zaradi napada.