V živo: Celje dobilo štiri gole, a gre naprej, Olimpija po slabem začetku izenačila

NK Celje se je uvrstil v zadnji predkrog Uefine konferenčne lige. Na povratni tekmi na domačem stadionu je bil do 67. minute boljši nasprotnik (2:1), nakar je varovancem ALberta Riere padla zbranost in tekma se je končala s porazom 2:4. A so prvo dobili s 5.0 in napredovali s skupnim izidom 7:4. Olimpija po remiju z 0:0 gostuje v vroči Albaniji pri prvaku Egnatii. Zmaje prvič vodi Erwin van de Looi. Po prvem polčasu je bilo na semaforju 1:1, so pa Albanci iz prepovedanega položaja zadeli še trikrat.

Konferenčna liga, kvalifikacije (3. krog, druge tekme):

Četrtek, 14. avgust:

Kovačević se ne ustavlja, 11. gol sezone

Mario Kvesić Foto: Jure Banfi Celjani, ki so v prejšnji sezoni navdušili s prebojem v četrtfinale konferenčne lige, kjer so namučili Fiorentino, so v knežjem mestu gostili starega znanca Lugano in potrjevali napredovanje v zadnji krog kvalifikacij. Prvo tekmo so namreč dobili s 5:0.

In čeprav so imeli grofje tolikšno prednost, so bolj aktivno začeli povratno tekmo. V peti minuti je s prvim strelom poskusil branilec Damjan Vuklišević. Vendarle so povedli gostje, ko so v 13. minuti dobili 11-metrovko. Žan-Luk Leban je bil premagan, zadel je Ante Grgić. Celje si je res želelo še eno zmago in sredi prvega polčasa je izenačilo. Izvrstno je v kazenski prostor podal Mario Kvesić, tam pa iz težkega položaja zadel Franko Kovačević. To je bil njegov že 11. gol v tej sezoni, sedmi v Evropi. V 35. minuti je imela domača ekipa dve odlično priložnosti za prvo vodstvo na tekmo. Močan strel Nikite Josifova je branil vratar švicarske ekipe, nakar je po podaji Kvesića iz kota prečko zadel Vuklišević. Ob koncu polčasa je še enkrat zadel Kovačević - po lepi timski akciji - a se je izkazalo, da je bil že na začetku akcije v prepovedanem položaju Josifov. Gol torej ni veljal in je bil izid polčasa 1:1 (6:1 skupno).

Foto: Jure Banfi Celjani so bili boljši nasprotnik, bolj so si želeli gola tudi na začetku drugega polčasa. V prvih 20 minutah so imeli priložnosti Danijel Šturm, Žan Karničnik in Josifov. V 67. minuti je premoč Celja kronal Kvesić. Neubranljivo je streljal z 20 metrov. To je bil njegov tretji evropski gol v sezoni. Trenutke nezbranosti po slavju zadetka za vodstvo z 2:1 so izkoristili gostje in za izenačenje na 2:2 je zadel Antonios Papadopoulos. Domačim je res padla zbranost. Tretji zadetek Lugana, ki ga je v 81. minuti dosegel Renato Steffen, in nato še četrti z 11 metrov v 85. minuti (Ezgjan Alioski) napredovanja nista ogrozila. Bilo je 2:4, a v skupnem seštevku 7:4.

Iz NK Olimpija so pred četrtkovo tekmo sporočili, da bo Erwin van de Looi v Ljubljani sodeloval z rojakom. Strokovnemu štabu se je pridružil Marcel Groninger. Ivan Senzen, ki je ekipo vodil po odhodu Jorga Simaa (sicer je treniral mladinsko ekipo), bo še naprej del prve ekipe, saj bo opravljal vlogo pomočnika trenerja.

Olimpija v prvih osmih minutah dobila tri gole, a ...

Erwin van de Looi bo prvič vodil Olimpijo v četrtek. Pred tem bo z zmaji opravil tri treninge. Foto: Aleš Fevžer Za razliko od Celjanov so imeli nogometaši Olimpije težje delo. Na prvi tekmi z albansko Egantio je bilo 0:0. Če bi zmaji kot prejšnji teden v Stožicahprikazali več od tekmeca, hkrati pa bi bili tudi učinkovitejši (Alex Tamm je zapravil 11-metrovko, Marko Brest pa zatresel okvir vrat), bi nadaljevali evropsko sezono. Dvoboj leta za Olimpijo se je vpisal v zgodovino tudi kot prvi, na katerem je zmaje vodi nizozemski strateg Erwin van de Looi.

Začetek tekme je bil za Olimpijo prav šokanten. V prvih treh minutah so Ljubljančani dobili dva gola, a na njihovo srečo zaradi prepovedanega položaja noben ni veljal. Olimpijina obramba je bila luknjasta in v šesti minuti so dobili še tretji gol. Znova je bilo na meji ofsajda, a gol Regija Lushkje je vendarle veljal. Noro, ampak dve minuti pozneje se je mreža Olimpije spet tresla. A še tretjič po prepovedanem položaju. Po desetih minutah so gostje le strnili vrste in postali nevarnejši za gol. Prvi je v 16. minuti z glavo streljal branilec Ahmet Muhamedbegović, a prek vrat. V 32. minuti pa se je Olimpija vrnila v igro za napredovanje. Diogo Pinto je podal iz kota, v skoku je bil najvišji branilec Veljko Jelenković, ki je zadel z glavo za 1:1.

V nadaljevanju tekme nobena ekipa ni želela pretirano tvegati in brezglavo kreniti v napadu. Nevarnejša je bila vendarle Olimpijo, prvo priložnost drugega polčasa je imel po podaji Marka Bresta Diga. Po veliki napaki v obrambi albanske ekipe je Dino Kojić v 61. minuti zapravil zlato priložnost. Na drugi strani pa se je po streli Albana Aleksija izkazal vratar Matevž Dajčar.

Stojinović napredoval z Jagiellonio

Nastopili so še štirje klubi s slovenskimi legionarji. Til Mavretič (Levadia) je odigral celotno tekmo. Potem ko so prvo tekmo dobili s 3:2, so na povratni z Differdangeom po podaljšku izgubili z 1:3 in končali evropske nastope. Dušan Stojinović je z Jagiellonio ubrani prednost s prve tekme, kjer je premagal Silkeborg (1:0). Na povratni je bilo 2:2, slovenski nogometaš je bil zamenjan v sodnikovem dodatku drugega polčasa.

V slabšem položaju sta Žiga Frelih (Spartak Trnava), ki je na gostovanju v Romuniji proti Universitatea Craiova izgubil z 0:3, ter Mario Jurčević (Partizan), ki je doma ostal praznih rok proti škotskemu Hibernianu (0:2).

Konferenčna liga, kvalifikacije (3. krog, druge tekme):

Sreda, 13. avgust:

Četrtek, 14. avgust: