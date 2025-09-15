Učinkovite toplotne črpalke Mitsubishi Electric

Pri nizkotemperaturnem ogrevanju v povprečnem podnebju se toplotne črpalke zrak-voda iz serij ZUBADAN in ECODAN uvrščajo v najvišji energijski razred A+++. Edinstvena tehnologija in kompresorji Mitsubishi Electric omogočajo, da toplotne črpalke modeli PUZ iz serije Zubadan ogrevajo do zunanje temperature –30 stopinj Celzija, iz serije Ecodan pa do –25 stopinj Celzija. Na razpolago so modeli različnih nazivnih moči, primernih za manjše in večje objekte.

Foto: Vitanest

Toplotne črpalke za vsak objekt

Notranje enote za pripravo ogrevalne in sanitarne tople vode so na razpolago z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode prostornine 170, 200 ali 300 litrov ali brez rezervoarja. V kombinaciji z notranjo enoto generacije E toplotna črpalka ECODAN pripravlja ogrevalno vodo temperature do 68 stopinj Celzija, ZUBADAN pa do 70 stopinj Celzija. Inteligentni upravljalnik je standardno nameščen na nadzorni plošči enote, mogoče pa je izbrati brezžični upravljalnik ali upravljanje prek aplikacije v oblaku MELCloud.

Enostaven upravljalnik z barvnim zaslonom na dotik ima vgrajene senzorje sobne temperature, omogoča odlično vidljivost in zagotavlja širok izbor priročnih funkcij, prilagojenih zahtevam uporabnikov – tudi spremljanje porabe energije in kode napak. Med ključnimi funkcijami so nastavitve dvoobmočnega upravljanja (hlajenje in ogrevanje), tedenskega časovnika in počitniškega načina, dva ločena urnika, hibridno krmiljenje (v primeru povezave kotla), sušenje tal, preprečevanje legionele.

Investitor lahko brezskrbno in skladno s proizvajalčevimi navodili načrtuje umestitev zunanje enote na ustrezno lokacijo, tudi pri večjih objektih in v soseskah. Najdaljša razdalja cevnih inštalacij, ki zunanjo enoto toplotne črpalke zrak-voda povezujejo v sistem z notranjo enoto je 50 metrov oziroma 30 metrov pri modelih nazivne moči 12 in 14 kilovatov, če bi se ti uporabljali tudi za hlajenje.

Foto: Vitanest

Samodejno prilagajanje nihanju zunanje temperature

Toplotna črpalka zrak-voda Mitsubishi Electric svojo moč in s tem porabo energije samodejno prilagaja nihanju zunanje temperature in nadomešča izgube toplote skozi ovoj stavbe. Funkcija Auto adapt beleži spremembe dejanske temperature v prostoru in zunanje temperature okolja. Glede na to sproti prilagaja temperaturo ogrevalne vode, ki jo pošilja v sistem. Tako dovaja samo potrebno toplotno energijo in zagotavlja optimalno temperaturo prostora. Pri najnovejših notranjih enotah generacije E so dodane ročne nastavitve za izravnavo ciljne temperature na podlagi konstrukcije stavbe, kar omogoča prilagajanje temperature med samodejnim, normalnim, počasnim in hitrim delovanjem – po željah uporabnika. Z nastavitvami delovanja se določi, kako hitro se bo toplotna črpalka odzvala na spremembe v zunanji temperaturi. V dobro izoliranih hišah s talnim sistemom gretja je za optimizacijo prihrankov energije in preprečevanje prekoračitve temperature primerno nastaviti počasni ali normalni način delovanja.

Zaradi prilagodljivosti inteligentnega krmiljenja toplotnih črpalk Mitsubishi electric je sistem mogoče kombinirati s kotli, ki so trenutno v uporabi. Obstoječi kotel lahko ostane za bivalentno delovanje, samodejni preklop pa zagotavlja fleksibilnost. Poleg tega takšen sistem krmiljenja oceni, kateri vir ogrevanja (toplotna črpalka ali kotel) se uporabi glede na različne situacije. Kupci, ki uporabljajo tudi kotel, lahko izkoristijo prednost prihranka energije s toplotno črpalko.

Foto: Vitanest

Namestitev zaupajte strokovnjakom

Strokovna namestitev toplotne črpalke je v domeni pooblaščenih podjetij, ki imajo ustrezno obrtno dovoljenje za nameščanje toplotnih črpalk ter potrdilo ministrstva za ravnanje s freoni. Največjo pozornost pri izbiri toplotne črpalke zahteva preučitev lastnosti ter dimenzioniranje oziroma določitev primerne ogrevalne moči, kar je odvisno od lokacije in lastnosti objekta ter potreb uporabnika. Pooblaščeni monter mora pregledati načrte, opraviti ogled objekta in podroben posvet s prihodnjim uporabnikom, preden izda ponudbo.