St. M., STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
14.05

9 minut

Vojna v Ukrajini

Po medsebojnih napadih številni v Ukrajini in Rusiji brez elektrike in ogrevanja

St. M., STA

Ukrajina | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajina se dan po obsežnih ruskih napadih na energetsko infrastrukturo v državi trudi ponovno obnoviti oskrbo z elektriko in ogrevanje. Državno podjetje za dobavo električne energijo je sporočilo, da so njihove proizvodnje zmogljivosti nehale delovati. O težavah pri oskrbi z elektriko po ukrajinskih napadih poročajo tudi iz ruskih obmejnih regij.

Rusija, ki v zadnjih mesecih stopnjuje napade na ukrajinsko infrastrukturo, je v noči na soboto z droni izvedla obsežne napade na energetske objekte po vsej državi. Ukrajinske oblasti so po napadih sporočile, da so v več regijah uvedli izredne prekinitve oskrbe z elektriko. V napadih so bili ubiti štirje ljudje, več je bilo ranjenih.

Ukrajinsko državno podjetje Centrenergo za proizvodnjo električne in toplotne energije je sporočilo, da so njegove termoelektrarne po ruskih napadih z raketami in droni prenehale delovati in da ne proizvajajo več energije. V več mestih je prišlo do prekinitve oskrbe z elektriko, toploto in vodo, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Državni operater prenosnega sistema električne energije Ukrenergo pa je sporočil, da bo danes v večini regij oskrba z elektriko prekinjena za osem do šestnajst ur na dan, medtem ko potekajo popravila.

Tisoči brez elektrike 

Ukrajinska ministrica za energetiko Svitlana Grinčuk je razmere ob sobotnih ruskih napadih opisala kot "eno najtežjih noči", odkar je Rusija februarja 2022 sprožila invazijo na Ukrajino.

O izpadih elektrike in prekinitvi ogrevanja poročajo tudi iz več ruskih regij, ki mejijo na Ukrajino. Zaradi ukrajinskih napadov na rusko infrastrukturo je tam brez elektrike ostalo več kot 20.000 ljudi, so danes sporočile lokalne oblasti.

Kot je na Telegramu sporočil guverner belgorodske regije Vjačeslav Gladkov, so bili v Belgorodu v napadih poškodovani energetski in ogrevalni sistemi, popravila pa potekajo. Gladkov je tudi poročal o škodi na stavbah in avtomobilih.

Guverner sosednje voroneške regije Aleksander Gusev pa je sporočil, da je ruska zračna obramba ob napadih nevtralizirala več ukrajinskih dronov. Prav tako naj bi na enem od objektov izbruhnil požar, ki pa so ga hitro pogasili. Po nepotrjenih poročilih na družbenih omrežjih je bila v napadih zadeta mestna toplarna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

