St. M.

Sobota,
8. 11. 2025,
7.25

43 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija silovito napadla Ukrajino #video

Iz Ukrajine so ponoči poročali o novem ruskem napadu na energetsko infrastrukturo, v katerem je bila ubita ena oseba, v več regijah pa je prišlo do izpada električne energije. Ruska vojska na poti k zavzetju ključnega logističnega središča Pokrovsk na vzhodu krepi tudi zračne napade na plinske in elektrarne po vsej Ukrajini, kar vzbuja strah pred ostro zimo za civiliste, saj temperature strmo padajo, poroča Index.

"Sovražnik ponovno začenja obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Posledično so bile v številnih regijah uvedene izredne prekinitve električne energije," je na Facebooku sporočila ministrica za energetiko Svitlana Grinčuk.

Ponoči so bila po večjem delu Ukrajine izdana opozorila o zračnih napadih, oblasti v več regijah od Harkiva na severovzhodu do Odese na jugu pa poročajo o napadih z droni in raketami ter napadih na energetske objekte.

V Dnipru, velikem mestu na vzhodu, je napad z dronom prodrl v devetnadstropno stavbo, pri čemer je bila ubita ženska, šest ljudi pa je bilo ranjenih in hospitaliziranih, vključno z otrokom, so poročale reševalne službe.

V Kijevu so civilne in vojaške oblasti poročale, da so raketni odpadki povzročili požare na dveh lokacijah v osrednjem Pečerskem okrožju.

V petek zvečer je Andrej Bočarov, guverner ruske Volgogradske regije (južna Ukrajina), ki je nekaj sto kilometrov oddaljena od frontnih črt, na Telegramu poročal o napadu brezpilotnih letalnikov na energetsko infrastrukturo, ki je povzročil izpad električne energije.

Medtem ko so diplomatska prizadevanja Donalda Trumpa za končanje najbolj krvavega konflikta v Evropi po drugi svetovni vojni zastala, Rusija na fronti napreduje.

Večina bojev je skoncentrirana v Doneški regiji (vzhodna Ukrajina), kjer je mesto Pokrovsk, ključno logistično središče za ukrajinske sile, ki bi lahko padlo v prihodnjih dneh. Zavzetje tega mesta bi predstavljalo najpomembnejšo rusko zmago v Ukrajini od padca trdnjav Vugledar oktobra 2024 in Avdiivka februarja 2024.

Ruska vojska v celoti ali delno nadzoruje skoraj 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, kaže analiza podatkov, ki jo je posredoval Inštitut za preučevanje vojne (ISW), ki sodeluje s projektom Critical Threat Project (CTP), ki jo je pripravila tiskovna agencija AFP.

