Dron v Ukrajini napadel dopisnika ORF in njegovo ekipo

Dopisnik avstrijske radiotelevizije ORF, Christian Wehrschütz, in njegova snemalna ekipa so se v soboto med delom v vzhodni Ukrajini za las izognili napadu z dronom. Incident se je zgodil med poskusom dokumentiranja evakuacije civilistov v mestu Konstantinovka v Doneški oblasti.

Wehrschütz in njegova ekipa, skupaj s predstavniki humanitarne organizacije Proliska ter španskim novinarjem, so bili v avtomobilu blizu fronte, ko jih je opozoril kolega humanitarec: "Pozor ustavi se, izstopi iz avtomobila!" Kmalu zatem je dron eksplodiral ob vozilu, pišejo avstrijski mediji.

"Imeli smo več angelov varuhov," je povedal izkušeni vojni poročevalec za radijsko oddajo Ö1. Nihče iz ekipe ni bil poškodovan, a avtomobil je bil močno poškodovan in po cesti so ležali goreči deli razbitin.

Gre za ruski FPV dron z eksplozivom

Po Wehrschützovih besedah je šlo za ruski FPV dron z eksplozivnim nabojem za tank. FPV (First Person View) droni omogočajo pilotu nadzor iz perspektive, kot da sedi v pilotski kabini, in so namenjeni neposrednemu napadu na vojaško tehniko na fronti. Wehrschütz je opozoril, da proti takšnim dronom standardni sistemi za prestrezanje niso učinkoviti: "Ni jih mogoče elektronsko motiti."

Reakcija oblasti in politična obsodba

Zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger (Neos) je incident spodbudil k obsodbi napadov: "Rusija namerno napada civiliste, humanitarne delavce in novinarje. To je absolutno nesprejemljivo. Rusija mora končno ustaviti to kriminalno ubijanje in omogočiti pogajanja."

Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform je poročala, da je bilo v soboto v regiji izvedenih več napadov z droni, pri čemer je eden ubil kolesarja, drugi pa je zadel minibus in ranil tri potnike.

Družbena omrežja in objave

Wehrschütz je o incidentu poročal tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavil videoposnetke trenutka napada. Na posnetkih je vidno, kako se on in njegova ekipa vržejo na tla ter iščejo zavetje, preden dron eksplodira ob vozilu.

"Na srečo so vsi varni," je dopolnil dopisnik ob objavi na Instagramu.