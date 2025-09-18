Takšne so posledice pomanjkanja spanja

Kako pomemben je spanec, se običajno zavemo šele takrat, kadar nam ga primanjkuje. Pomanjkanje spanja namreč vpliva na naše razpoloženje, fizično in psihično zdravje ter odpornost na stres. Preberite, kako lažje zaspati in tudi bolje spati.

Foto: Spar

Pomanjkanje spanja vpliva na telo in možgane

Spanje je življenjskega pomena za nas, ker se v tem času ne regenerira le naše telo, ampak tudi možgani. Pomanjkanje kakovostnega spanca kratkoročno vpliva na naše razpoloženje, zaradi utrujenosti smo tudi bolj razdražljivi, imamo slabšo koncentracijo, se slabše spopadamo s stresom ter smo manj motivirani za soočanje z vsakdanjimi izzivi. Na dolgi rok pa ta manjko vpliva na padec imunskega sistema, povečuje tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in debelost. Poveča se tudi možnost za pojav tesnobnosti in depresije. Zato je izrednega pomena, da spimo dovolj časa, pa tudi, da spimo neprekinjeno.

Dobra novica je, da lahko k boljšemu spancu veliko pripomorete sami. Vsakodnevno gibanje, svež zrak, uravnotežena prehrana in vzpostavljena spalna rutina so ključni dejavniki, da lažje zaspite. Da bo spanec kakovosten, pa se morate tudi med spanjem počutiti dobro. Pri tem vam bo pomagala prava posteljnina.

Najbolje boste spali v zatemnjenem, ohlajenem in prezračenem prostoru. Foto: Spar

Prava posteljnina je tako pomembna kot spalna rutina

Do umirjenosti, sproščenosti in dobrega počutja med spanjem vas lahko popelje prava posteljnina. Izberite takšno iz zračnih materialov, ki dihajo ter vam s tem zagotavljajo miren in nemoten spanec. Predvsem pa je pomembno, da posteljnina ustreza vašim potrebam.

Vzglavnik

Dober vzglavnik mora podpirati vrat in hrbtenico, s čimer zmanjšuje napetost v mišicah in preprečuje bolečine. Izberite takšnega s prilagodljivo višino in trdoto, ki bo ustrezal vašemu spalnemu položaju in potrebam, na primer morebitnim alergijam, bolečinam v vratu in hrbtenici itd.

Odeja

Najbolje je izbrati odejo, ki jo lahko z nekaj prilagoditvami uporabljate v vseh letnih časih. Pomembno pa je tudi, da je izdelana iz naravnih in zračnih materialov, ki naravno odvajajo odvečno toploto in uravnavajo temperaturo, da se telo med spanjem ne pregreva.

Izberite posteljnino, ki ustreza vašim potrebam. Foto: Spar

Nadvložek

Uporabite ga, če želite izboljšati udobje med spanjem. Izberite nadvložek z dvojnim jedrom – z mehko in trdo stranjo – med katerima lahko izbirate glede na svoje potrebe.

Posteljnina

Najboljša je tista iz naravnih materialov, kot je bombaž, saj ti omogočajo dobro zračenje tkanine in regulacijo toplote. Takšna posteljnina ''diha'', je mehka in prijetna na otip ter nežna do vaše kože. Dodaten plus je tudi ta, da je enostavna za vzdrževanje.

Da boste lažje zaspali

Veliko lažje boste zaspali, če boste spali v zatemnjenem, ohlajenem in prezračenem prostoru. Ohranjajte rutino spanja: spat se vedno odpravite ob isti uri in zjutraj ob isti uri vstajajte. Pomembno pa je tudi, da se v posteljo odpravite čim bolj umirjeni in sproščeni. Pri tem vam lahko pomaga tudi magnezij za noč, ki prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, normalnemu psihološkemu delovanju in delovanju živčnega sistema.

Foto: Spar

