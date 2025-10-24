Danes je iz Italije prišla še ena vest, ki je pretresla kolesarski svet. Pri 25 letih se je poslovil Kevin Bonaldo, član italijanske kontinentalne ekipe SC Padovani Polo Cherry Bank. 21. septembra je na dirki Piccolo Sanremo v Sovizzu doživel srčni zastoj, vse odtlej pa se je boril za življenje v bolnišnici in danes zjutraj boj izgubil.

21. septembra se je dirka Piccolo Sanremo v Sovizzu končala s tragičnim zasukom. Enega od kolesarjev, ki so se borili za zmago, je nekaj kilometrov pred ciljem obšla slabost in se je zgrudil. Zdravniška služba mu je takoj priskočila na pomoč, ga stabilizirala, nato pa so ga na intenzivnem oddelku bolnišnice v Vicenzi spravili v umetno komo.

Šlo je za 25-letnega Kevina Bonalda, ki je letos dirkal tudi na slovenskih tleh, nazadnje 31. avgusta na veliki nagradi Kranja, marca pa je bil na VN Adrie Mobil v Novem mestu 11. Bonaldo se je nato v bolnišnici mesec dni boril za življenje, na trenutke je kazalo, da mu bo uspelo, njegovo stanje se je izboljševalo, v zadnjih urah pred smrtjo pa se je spet poslabšalo, poroča CyclingUpToDate.

Umrl je v krogu družine, javnost je o smrti kolesarja obvestil njegov brat. "Želim se zahvaliti vsem, ki so nas v tem mesecu podpirali in spodbujali. Kevin je čutil vso to spodbudo in se je do konca vsak dan boril za okrevanje. Posebna zahvala gre vsem zdravnikom in osebju bolnišnice San Bortolo v Vicenzi, ekipi, ki nas je spremljala, in vsem, ki so vsaj malo pomislili na Kevina," je zapisal.

V ekipi SC Padovani Polo Cherry Bank so pretreseni, zadnji mesec so na dirkah nosili drese z napisom "Kevin", danes žalujejo. "SC Padovani Polo Cherry Bank z obupom sporoča, da je danes zjutraj, po mesecu, v katerem se je pogumno boril med življenjem in smrtjo, Kevin Bonaldo umrl. Naša organizacija želi izraziti sožalje Kevinovi družini in vsem njegovim najdražjim."