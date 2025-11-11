Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

smrt prometna nesreča kriptomilijonar

Torek, 11. 11. 2025, 9.00

1 ura, 5 minut

Ruski kriptomilijonar umrl v ognjeni nesreči z lamborghinijem

Ruski kriptomilijonar Aleksej Dolgih je umrl v hudi prometni nesreči severno od Moskve, ko je izgubil nadzor nad svojim lamborghinijem urusom, vrednim približno 329 tisoč funtov. S svojim lamborghinijem je s hitrostjo 145 kilometrov na uro trčil v zaščitno ograjo, vozilo se je prevrnilo in zagorelo.

Po poročanju britanskega časnika The Sun se je nesreča zgodila v nedeljo zjutraj okoli 1.30 na avtocesti iz Moskve. Poleg Dolgiha so bili v vozilu še trije sopotniki. Dolgih in Ivan Solovjov, eden od sopotnikov, sta umrla na kraju nesreče, medtem ko so Nikito Tezikova in Kirila Močalova s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Velika hitrost kot glavni vzrok

Preiskovalci domnevajo, da je bila glavni vzrok tragedije prevelika hitrost. Lamborghini se je po trčenju prevrnil, nato pa ga je v trenutku zajel ogenj. Gasilci so lahko le še pogasili goreče ostanke vozila.

600 prekrškov in preiskava zaradi pranja denarja

Dolgih je bil v Rusiji znan po svojem razkošnem življenjskem slogu in povezanosti s kriptoindustrijo. Po navedbah časnika The Sun je v zadnjih petnajstih mesecih od nakupa lamborghinija nabral skupno 586 prometnih kazni, povezanih s prometnimi prekrški zaradi prekoračitve hitrosti, v preteklosti pa so ga ruske oblasti preiskovale tudi zaradi suma pranja denarja.

Smrt v nizu nenavadnih primerov med kriptovlagatelji

Njegova smrt je zadnja v nizu tragičnih in skrivnostnih dogodkov, povezanih z ruskimi vlagatelji v kriptovalute, ki so v zadnjih letih umrli v nenavadnih okoliščinah.

