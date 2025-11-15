Dončić "razvajal" soigralce, Lakersi odgovorili na katastrofo

Los Angeles in Luka Dončić so prišli do svoje devete zmage v sezoni. Jezerniki so na četrtem od petih zaporednih gostovanj s 118:104 slavili na gostovanju pri New Orleans Pelicans. Obračun v Smoothie King Centru je štel tudi za pokalno tekmovanje, kjer so zdaj Lakersi pri dveh zmagah na dveh tekmah in na vrhu skupine B zahoda. Dončić je srečanje zaključil pri 24 točkah in soigralce razvajal z dvanajstimi asistencami, s katerimi je navdušil. Pri Lakersih so tako popravili vtis, ki so ga pustili na zadnji tekmi proti klubu Oklahoma City Thunder (92:121), ki je bila njihova najslabša v sezoni.

New Orleans Pelicans : Los Angeles Lakers 104:118 Strelci: Murphy III 35, Fears 19, Jones 13; Reaves 31 (7 as.), Dončić 24 (7 sk., 12 as.), Ayton 20 (16 sk.), Hachimura 14, Smart 13

Učinek Luke Dončića: 24 točk (3/8 za 2, 3/8 za 3, 9/13 prosti meti), 7 skokov, 12 asistenc, 2 ukr. žogi, 1 blokada, 3 izg. žoge v 40:13

Vrhunci tekme:

"Že v garderobi smo se pogovarjali, da bo pomembno, da odgovorimo na ta poraz. Če ne pridemo na parket s pravo energijo, nam je težko igrati proti vsakomur. Moramo narediti svoje," je po hudi zaušnici proti Oklahomi City Thunder poudaril Luka Dončić, ki je s soigralci proti New Orleans Pelicans vendarle popravil vtis in se, kar je še veliko pomembneje, veselil devete zmage v tej sezoni. Čeprav Lakers niso blesteli, pa so na koncu naredili ravno dovolj za lagodno in pomembno zmago, ki je hkrati tudi druga v letošnjem pokalnem delu sezone, v katerem so Lakersi v skupini B zahoda še stoodstotni.

Dončić je bil na koncu s 24 točkami drugi strelec svoje ekipe, bolj kot na doseganje košev se je tokrat osredotočil predvsem na asistence svojim soigralcem. Na koncu jih je zbral dvanajst, s številnimi od teh je navdušil, ob boljšem metu gostujoče zasedbe pa bi bila lahko ta številka še bistveno višja. "Ostalim košarkarjem je pomagal, da so zacveteli," je Slovenca pohvalil trener JJ Redick. Prvi strelec Lakersov je bil sicer Austin Reaves z 31 točkami, prvi strelec srečanja pa član New Orleansa Trey Murphy III s 35 točkami (13/20 met iz igre).

Pelicans prekratki še desetič, pri Lakersih prvič s Thierom

New Orleans je izgubil četrtič zapored, skupno pa so v tej sezoni pri dveh zmagah in kar desetih porazih. Velika težava New Orleansa so poškodbe. Znova so igrali brez Ziona Williamsona (zadnja stegenska mišica), Dejounteja Murrayja (Ahilova tetiva) in Jordana Poola (koleno). V četrtek je sicer Williamson dobil dovoljenje za nadaljevanje aktivnosti na igrišču na treningih s stikom z igralci, vendar bo za zdaj ostal na stranskem tiru. Izpustil je zadnjih šest tekem. Poole se počasi vrača na treninge, medtem ko bo Murray verjetno odsoten do januarja.

Austin Reaves je bil z 31 točkami prvi strelec Lakersov. Foto: Reuters

Pri Lakersih sta zunaj pogona ostala Gabe Vincent in LeBron James, ki po novem trenira z ekipo lige G, je pa bil prvič v sezoni in tudi v karieri v kadru Lakersov novinec Adou Thiero, a debija ni dočakal, je pa trener Redick pred srečanjem dejal, da bo to najverjetneje dobil v soboto. Thiero je bil zaradi težav s kolenom na začetku sezone zmeraj na listi poškodovanih, tokrat pa je bil najprej dolgo časa pod vprašajem, nato pa je nekaj ur pred tekmo dobil zeleno luč.

Redick je uvodoma v ogenj pričakovano poslal Dončića, Reavesa, Marcusa Smarta, Ruija Hachimuro in Deandreja Aytona. Po raztresenem uvodu je po minuti in pol igre prvi koš oziroma trojko na srečanju zadel Reaves, medtem ko je Dončić prve točke na srečanju dosegel s črte prostih metov po slabih petih minutah igre, ko je dvakrat zadel za vodstvo Lakersov z 12:11. Ravno Slovenec je tako začel delni izid Lakersov s 15:0, ki so v drugi polovici prve četrtine navdušili z odlično ekipno predstavo, ob tem pa so zadeli več kot 73 odstotkov vseh svojih metov iz igre, skok pa so dobivali z 12:4.

Dončić je v pravih trenutkih potegnil voz Lakersov. Foto: Reuters

Po minuti odmora je nato New Orleans nekoliko dodal na plin, Trey Murphy III (13 točk) pa je ravno v zadnji sekundi potopil zahteven met za tri, a ta po ogledu videoposnetka ni obveljal, tako da so Lakers prvo četrtino dobili s 35:25. Dončić v prvih 12 minutah sploh ni zadel iz igre (0/3), dosegel je šest točk, vse iz črte prostih metov.

Dončić v drugi četrtini prevzel vajeti in razvajal soigralce

Slab zaključek četrtine se je nadaljeval tudi v uvodu v drugo četrtino, v kateri so Lakers v prvih štirih minutah dosegli le dve točki, New Orleans pa se je približal na vsega koš zaostanka (35:37). Goste je nato s svojo prvo trojko in hkrati tudi prvim košem iz igre "odrešil" Dončić, ki je zatem še asistiral Jaku LaRavii, ki je zadel za vodstvo z 42:35. Slovenec je bil v drugi polovici druge četrtine z naskokom prvo ime na parketu in je z domiselnimi asistencami in koši "skrbel" za vodstvo Lakersov. Dončić je tako v prvem polčasu zbral kar devet asistenc, z 20 točkami pa je bil ob polčasu in vodstvu s 65:52 prvi strelec svoje ekipe. Prav ob koncu prvega polčasa je z izjemno podajo na alley-oop zaposlil Aytona in dodal piko na i svoji odlični četrtini.

Lakers so tudi v tretji četrtini počasi, a vztrajno skušali najti način, kako se dokončno odlepiti od nasprotnika. Dončić je po petih minutah igre v tretjem delu s težkim košem iz fadeawaya izenačil do takrat najvišjo prednost na srečanju (81:66), še naprej pa je navduševal tudi z izjemno nesebično igro in asistencami soigralcem. Slabih pet minut pred koncem tretje četrtine je Raves s košem in še dodatnim prostim metom poskrbel za prvo prednost Lakersov z več kot 20 točkami naskoka (88:66). Slovenski košarkar je sicer tri sekunde pred koncem tretjega dela srečanja zaradi ugovarjanja prejel tehnično napako, na kar se je odzval s sarkastičnim smehom, njegova ekipa pa se je v zadnjo četrtino podala s prednostjo 95:77.

Deandre Ayton je ob dvajsetih točkah in 16 skokih zgrešil le en met iz igre. Foto: Reuters

New Orleans se je približal, a ...

A "zabave" Lakersov je bilo konec devet minut pred koncem, ko so po nekaj lahkomiselnih in slabih potezah Jezernikov domači po delnem izidu 8:0 in trojki Joseja Alvarada zaostanek stopili na 85:95. Redick, nezadovoljen s tem kar je videl, je takoj posegel po minuti odmora. Tudi zatem so Lakersi hodili po tanki črti, a se domači bližje kot na osem točk niso približali. V precej raztresenem zaključku je tri minute pred koncem živce povsem izgubil domači trener Willie Green, ki je zahteval prekršek Lakersov in ob tem kar zakorakal na igrišče ter si prislužil tehnično napako.

V zadnjih minutah je nato srečanje dobro minuto in pol pred koncem z zahtevnim metom iz polrazdalje praktično sklenil Dončić, ki je zadel za 112:99. Na koncu so gostje slavili s 118:104. Poleg Reavesa in Dončića so bili pri Lakersih v dvomestnih številah še trije. Odlično partijo je prikazal Ayton, ki je ob le enem zgrešenem metu iz igre (10/11) dosegel 20 točk in šestnajst skokov. Hachimura je prispeval 14 točk, točko manj pa Smart. Pri domačih je poleg Murphyja strelsko izstopal še Jeremiah Fears z 19 točkami in kar osmimi ukradenimi žogami. Jezerniki so imeli na koncu 52,4-odstotni izkupiček meta iz igre, Pelicans pa 44,3.

Dončića in Lakerse zdaj čaka še pot v Milwaukee. Foto: Guliverimage

Lakersi zdaj v Fiserv Forum, kjer se je igral podaljšek

Časa za počitek za 17-kratne prvake lige NBA ne bo, saj jih že v noči na nedeljo čaka še zadnje v seriji petih gostovanj, ko bodo na delu pri Milwaukee Bucks. Ti so danes po podaljšku s 147:134 premagali Charlotte Hornets. 21 sekund pred koncem rednega dela je s trojko izid na 129:129 poravnal Kon Knueppel, na drugi strani je za zmago v zadnji sekundi iz fadeawaya poskusil še Giannis Antetokounmpo, a bil neuspešen. Charlotte je nato v podaljšku zmogel le pet točk, Milwaukee pa se je tako razveselil svoje osme zmage v sezoni. Grk je ob zmagi Bucksov dosegel 25 točk, sedem skokov in 18 asistenc, še štiri točke več je ob desetih skokih dosegel Kyle Kuzma. Za Charlotte, ki je klonil osmič v sezoni, pa sta Knueppel in Miles Bridges prispevala 32 točk.

Detroit je zmagal še enajstič v sezoni. Foto: Reuters

Vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, je prišla še do enajste zmage v svoji 13. tekmi. Pisstons so na račun zadnje četrtine (26:15) s 114:105 ugnali Philadelphio 76ers. Javonte Green je ob zmagi dosegel 21 točk in devet skokov, Tyrese Maxey pa je za Philadelphio prispeval 31 točk.

Košarkarji New York Knicks, ki so drugi na vzhodu, pa so zmagali še šestič na zadnjih sedmih tekmah, potem ko so s 140:132 premagali Miami Heat. Karl-Anthony Towns in Landy Shamet sta skupaj dosegla kar 75 točk. Towns je 39 točkam dodal enajst skokov, Shamet pa je prispeval 36 točk.

Mejnik Westbrooka

Houston Rockets so s 140:116 nadigrali Portland Trail Blazers, Kevin Durant je ob zmagi dosegel 30 točk. Do četrte zaporedne zmage so prišli košarkarji Minnesote Timberwolves, ki so s 124:110 ugnali Sacramento Kings, Anthony Edwards je bil s 30 točkami prvi strelec ob uspehu svoje zasedbe, pod svoj 205. trojni dvojček v rednem delu se je podpisal Russell Westbrook (13 točk, 10 sokov, 14 asistenc), ob tem pa je presegel tudi mejo deset tisoč asistenc v svoji karieri.

Liga NBA, 14. november

Lestvica

Preberite še: