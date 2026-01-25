Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
25. 1. 2026,
OP Avstralije

Nedelja, 25. 1. 2026, 20.00

9 minut

OP Avstralije (ATP), 9. dan

V kakšnem stanju je Sinner, Đoković bo počival

Jannik Sinner | Foto Guliverimage

Na zadnjem dvoboju so Jannika Sinnerja grabili krči.

Foto: Guliverimage

Moški del ponedeljkovega sporeda na Rod Laver Areni bosta začela peti nosilec Lorenzo Musetti in Američan Taylor Fritz. Na delu pa bo tudi Jannik Sinner, drugi nosilec turnirja. V kakšnem fizičnem stanju je Italijan?

Madison Keys
Sportal Pride trenutek, ko ni več časa za prijateljstvo

Branilec naslova Jannik Sinner se bo v osmini finala pomeril z rojakom Lucianom Darderijem, ki v Melbournu živi svoje teniške sanje. Sinner je do zdaj na turnirju že občutil, kako zahtevni znajo biti pogoji pod avstralskim soncem. Na zadnjem dvoboju so ga namreč grabili krči. Pozneje so zaprli streho, kar je pomagalo, da je prišel do preobrata in zmage. Pojavljajo se vprašanja, kakšna je njegova fizična pripravljenost.

Lorenzo Musetti ima priložnost, da postane igralec, ki se je na vseh turnirjih za grand slam uvrstil v četrtfinale. Italijan v Melbournu kaže zelo dobro formo, potem ko je premagal razpoloženega Čeha Tomša Machača.

Tokrat bo njegov nasprotnik Taylor Fritz, ki je v tretjem krogu končal avstralsko zgodbo nekdanjega zmagovalca OP Avstralije Stana Wawrinke. Američan lovi že osmi četrtfinale na turnirjih velike četverice in drugega v Melbournu.

Novak Đoković | Foto: Guliverimage Novak Đoković Foto: Guliverimage

Đokoviću bo dodaten dan premora prišel še kako prav

Zmagovalca tega dvoboja v četrtfinalu čaka Novak Đoković, desetkratni zmagovalec OP Avstralije. Zaradi odpovedi Jakuba Menšika se je Đoković že uvrstil v četrtfinale, kar je za 38-letnega Srba zelo dobro, saj bo na ta račun prihranil kar nekaj moči.

OP Avstralije, osmina finala:

Lorenzo Musetti (ITA/5) - Taylor Fritz (USA/9)
Ben Shelton (USA/8) - Casper Ruud (NOR/12)
Luciano Darderi (ITA/22) - Jannik Sinner (ITA/2)

