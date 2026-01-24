Stvari se na igrišču lahko hitro obrnejo

Na teniškem OP Avstralije se začenjajo dvoboji osmine finala. Na delu pa bo znova Arina Sabalenka, prva igralka sveta. Tokrat ji bo nasproti stala zanimiva najstnica.

Arina Sabalenka je tudi v tem dvoboju velika favoritinja, a na igrišču se lahko stvari hitro drugače obrnejo. Nasproti ji bo namreč stala 19-letna Kanadčanka Victoria Mboko, ki je eno najprijetnejših presenečenj turnirja.

Mboko, ki igra na svojem prvem OP Avstralije, deluje zelo sproščeno in videti je, da igra brez bremena. To pa je lahko njeno največje orožje proti Belorusinji, ki je v Melbournu že dvakrat zmagala. Sabalenka do zdaj še ni oddala niza.

Na sporedu bo tudi zanimiv obračun med Coco Gauff in Karolino Muchovo. Američanka, ki se je sprehodila do osmine finala, ima popoln izkupiček v medsebojnih dvobojih. Igralki sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje.

OP Avstralije, osmina finala: Jessica Pegula (ZDA/6) - Oksana Selehmeteva (Rus) 6:3, 6:2;

Madison Keys (ZDA/9) - Karolina Pliškova (Češ) 6:3, 6:3;

Amanda Anisimova (ZDA/4) - Peyton Stearns (ZDA) 6:1, 6:4.

Wang Xinyu (Kit) - Linda Noskova (Češ/13) 7:5, 6:4;

Elise Mertens (Bel/21) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:0, 6:4;

Maddison Inglis (Avs) - Naomi Osaka (Jap/16), odstop;

Iga Swiatek (Pol/2) - Ana Kalinskaja (Rus/31) 6:1, 1:6, 6:1.

