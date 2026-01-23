Se bo Đokovič spet sprehodil?

Večerni termin na OP Avstralije v Rod Laver Areni bo odprl Novak Djoković. V tretjem krogu ga čaka Nizozemec Botic van de Zandschulp. Igral pa bo tudi Jannik Sinner, drugi nosilec turnirja in lanski zmagovalec.

Novak Đoković lahko z zmago izenači rekord Rogerja Federerja po številu zmag na OP Avstralije (102.). Prav tako lahko postane prvi igralec s 400 zmagami na turnirjih za grand slam. Njegov tokratni nasprotnik Botic van de Zandschulp pa bo skušal ponoviti lansko presenečenje, ko je Beograjčana premagal na turnirju v Indian Wellsu.

Veliko zanimanja bo tudi za drugega nosilca Jannika Sinnerja, v 3. krogu ga čaka Američan Eliot Spizzirri. Italijan lovi že 17. zaporedno zmago v Melbournu in še en korak proti morebitni tretji zaporedni turnirski zmagi v deželi "tam spodaj".

Zanimivi dvoboji, 3. krog

Eliot Spizzirri (USA) - Jannik Sinner (ITA/2);

Botic van de Zandschulp (NED) - Novak Djokovic (SRB/4);

Ben Shelton (USA/8) - Valentin Vacherot (MON);

Marin Čilić (CRO) - Casper Ruud (NOR/12);

