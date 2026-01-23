Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Petek,
23. 1. 2026,
19.38

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije Karolina Pliškova Naomi Osaka

Petek, 23. 1. 2026, 19.38

5 minut

OP Avstralije (WTA), 6. dan

Naomi Osaka spet v središču pozornosti

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Naomi Osaka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Naomi Osaka, japonska teniška igralka, bo v soboto spet igrala na osrednjem igrišču OP Avstralije. 16. nosilka bo v zadnjem dvoboju sedmega dne turnirja v 3. krogu igrala proti domači kvalifikantki Maddison Inglis.

Novak Đoković
Sportal Se bo Đokovič spet sprehodil?

Naomi Osaka je v Melbournu pokazala dobro formo, potem ko je v uvodnih dveh krogih zmagala po treh nizih. Tokrat bo na drugi strani njene mreže stala 168. igralka sveta Maddison Inglis, ki bo imela glasno podporo domačih navijačev.

Veliko zanimanja bo tudi uvodni dvoboj dneva na osrednjem igrišču, kjer se bosta pomerili lanska zmagovalka Madison Keys in nekdanja številka ena sveta Karolina Pliškova.

Zanimivi dvoboji, 3, krog
Karolina Pliškova (CZE) - Madison Keys (USA/9)
Naomi Osaka (JPN/16) - Maddison Inglis (AUS)
Jessica Pegula (USA/6) - Oksana Selekhmeteva (RUS)
Peyton Stearns (USA) - Amanda Anisimova (USA/4)
Anna Kalinskaya (RUS/31) - Iga Świątek (POL/2)

Preberite še:

Carlos Alcaraz
Sportal Carlos Alcaraz poudarja, da mu ni bilo lahko
Iva Jovic
Sportal Veliko presenečenje 18-letnice
Putincev_thumb
Sportal Norišnica v Melbournu: je šla predaleč? #video
 
OP Avstralije Karolina Pliškova Naomi Osaka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.