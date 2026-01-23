Naomi Osaka spet v središču pozornosti

Naomi Osaka, japonska teniška igralka, bo v soboto spet igrala na osrednjem igrišču OP Avstralije. 16. nosilka bo v zadnjem dvoboju sedmega dne turnirja v 3. krogu igrala proti domači kvalifikantki Maddison Inglis.

Naomi Osaka je v Melbournu pokazala dobro formo, potem ko je v uvodnih dveh krogih zmagala po treh nizih. Tokrat bo na drugi strani njene mreže stala 168. igralka sveta Maddison Inglis, ki bo imela glasno podporo domačih navijačev.

Veliko zanimanja bo tudi uvodni dvoboj dneva na osrednjem igrišču, kjer se bosta pomerili lanska zmagovalka Madison Keys in nekdanja številka ena sveta Karolina Pliškova.

Zanimivi dvoboji, 3, krog

Karolina Pliškova (CZE) - Madison Keys (USA/9)

Naomi Osaka (JPN/16) - Maddison Inglis (AUS)

Jessica Pegula (USA/6) - Oksana Selekhmeteva (RUS)

Peyton Stearns (USA) - Amanda Anisimova (USA/4)

Anna Kalinskaya (RUS/31) - Iga Świątek (POL/2)

