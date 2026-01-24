Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
24. 1. 2026,
16.40

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
diskvalifikacija Melbourne Novak Đoković OP Avstralije

Sobota, 24. 1. 2026, 16.40

53 minut

Srbski as Novak Đoković v Melbournu skoraj zadel pobiralko žogic

Novak Đoković poskrbel za incident, centimetri so ga rešili diskvalifikacije s turnirja

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Novak Đoković | Desetkratni zmagovalec OP Avstralije Novak Đoković je med dvobojem skoraj zadel pobiralko žogic | Foto Reuters

Desetkratni zmagovalec OP Avstralije Novak Đoković je med dvobojem skoraj zadel pobiralko žogic

Foto: Reuters

Srbski teniški as Novak Đoković pri 38 letih še naprej niza zmage in se z vrhunskim tenisom poteguje za nove lovorike. V Melbornu se je tako brez večjih težav uvrstil v osmino finala, poraja pa se vprašanje, ali bi navkljub odličnim predstavam še lahko vztrajal v boju za naslov, če bi med dvobojem zadel pobiralko žogic. Na njegovo srečo je žogica poletela mimo njene glave. Če bi jo zadel, bi ga lahko podobno kot leta 2020 v New Yorku diskvalificirali s turnirja, kar bi bil velik udarec za srbskega teniškega velikana.

Jannik Sinner
Sportal Đokoviću nov rekord, Sinner je imel hude težave, konec sanjskega niza Hrvata #video

Dolgoletni prvi igralec sveta zelo obožuje grand slam turnir v Melbournu. Osvojil ga je že desetkrat, letos pa se poteguje za skupno že 25. lovoriko na največjih štirih turnirjih na svetu, s čimer bi dosegel nov rekord. Novak Đoković je v 3. krogu premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4), na dvoboju pa je bil znova v središču pozornosti, a zaradi napačnega razloga, saj je skoraj zadel pobiralko žogic, kar bi lahko ogrozilo njegove upe na novo zmagoslavje na OP Avstralije.

Štiriindvajsetkratni prvak grand slama je bil uspešen v Melbourne Parku, vendar pa bi ga incident v drugem nizu obračuna tretjega kroga lahko zelo drago stal, saj je Đoković neprevidno žogico poslal mimo glave pobiralke žogic. Takrat je Đoković vodil s 6:3 in 4:2.

Kako je Novak Đoković skoraj zadel pobiralko žogic:

Osemintridesetletni šampion je bil leta 2020 diskvalificiran z OP ZDA, potem ko je z žogico, ki jo je udaril iz jeze, nenamerno zadel linijskega sodnika.

Novak Đoković letos napada že svojo 25. lovoriko na grand slam turnirjih. | Foto: Reuters Novak Đoković letos napada že svojo 25. lovoriko na grand slam turnirjih. Foto: Reuters

Đoković je po nesrečnem udarcu dvignil roke in se takoj opravičil. Naslednji tekmec Đokovića bo Čeh Jakub Menšik, ki ga je marca premagal v finalu mastersa 1000 v Miamiju.

Naomi Osaka
Sportal Madison Keys že v četrtfinalu, Osaka se umika
diskvalifikacija Melbourne Novak Đoković OP Avstralije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.