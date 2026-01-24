Sobota, 24. 1. 2026, 16.40
53 minut
Srbski as Novak Đoković v Melbournu skoraj zadel pobiralko žogic
Novak Đoković poskrbel za incident, centimetri so ga rešili diskvalifikacije s turnirja
Srbski teniški as Novak Đoković pri 38 letih še naprej niza zmage in se z vrhunskim tenisom poteguje za nove lovorike. V Melbornu se je tako brez večjih težav uvrstil v osmino finala, poraja pa se vprašanje, ali bi navkljub odličnim predstavam še lahko vztrajal v boju za naslov, če bi med dvobojem zadel pobiralko žogic. Na njegovo srečo je žogica poletela mimo njene glave. Če bi jo zadel, bi ga lahko podobno kot leta 2020 v New Yorku diskvalificirali s turnirja, kar bi bil velik udarec za srbskega teniškega velikana.
Dolgoletni prvi igralec sveta zelo obožuje grand slam turnir v Melbournu. Osvojil ga je že desetkrat, letos pa se poteguje za skupno že 25. lovoriko na največjih štirih turnirjih na svetu, s čimer bi dosegel nov rekord. Novak Đoković je v 3. krogu premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4), na dvoboju pa je bil znova v središču pozornosti, a zaradi napačnega razloga, saj je skoraj zadel pobiralko žogic, kar bi lahko ogrozilo njegove upe na novo zmagoslavje na OP Avstralije.
Štiriindvajsetkratni prvak grand slama je bil uspešen v Melbourne Parku, vendar pa bi ga incident v drugem nizu obračuna tretjega kroga lahko zelo drago stal, saj je Đoković neprevidno žogico poslal mimo glave pobiralke žogic. Takrat je Đoković vodil s 6:3 in 4:2.
Kako je Novak Đoković skoraj zadel pobiralko žogic:
Another unnecessary and reckless ball smack from Djokovic— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) January 24, 2026
Why risk disqualification so stupidly...https://t.co/CeshqEHuNq pic.twitter.com/CYmh9km6ra
Osemintridesetletni šampion je bil leta 2020 diskvalificiran z OP ZDA, potem ko je z žogico, ki jo je udaril iz jeze, nenamerno zadel linijskega sodnika.
Novak Đoković letos napada že svojo 25. lovoriko na grand slam turnirjih.
Đoković je po nesrečnem udarcu dvignil roke in se takoj opravičil. Naslednji tekmec Đokovića bo Čeh Jakub Menšik, ki ga je marca premagal v finalu mastersa 1000 v Miamiju.