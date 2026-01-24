Srbski teniški as Novak Đoković pri 38 letih še naprej niza zmage in se z vrhunskim tenisom poteguje za nove lovorike. V Melbornu se je tako brez večjih težav uvrstil v osmino finala, poraja pa se vprašanje, ali bi navkljub odličnim predstavam še lahko vztrajal v boju za naslov, če bi med dvobojem zadel pobiralko žogic. Na njegovo srečo je žogica poletela mimo njene glave. Če bi jo zadel, bi ga lahko podobno kot leta 2020 v New Yorku diskvalificirali s turnirja, kar bi bil velik udarec za srbskega teniškega velikana.

Dolgoletni prvi igralec sveta zelo obožuje grand slam turnir v Melbournu. Osvojil ga je že desetkrat, letos pa se poteguje za skupno že 25. lovoriko na največjih štirih turnirjih na svetu, s čimer bi dosegel nov rekord. Novak Đoković je v 3. krogu premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4), na dvoboju pa je bil znova v središču pozornosti, a zaradi napačnega razloga, saj je skoraj zadel pobiralko žogic, kar bi lahko ogrozilo njegove upe na novo zmagoslavje na OP Avstralije.

Štiriindvajsetkratni prvak grand slama je bil uspešen v Melbourne Parku, vendar pa bi ga incident v drugem nizu obračuna tretjega kroga lahko zelo drago stal, saj je Đoković neprevidno žogico poslal mimo glave pobiralke žogic. Takrat je Đoković vodil s 6:3 in 4:2.

Kako je Novak Đoković skoraj zadel pobiralko žogic:

Osemintridesetletni šampion je bil leta 2020 diskvalificiran z OP ZDA, potem ko je z žogico, ki jo je udaril iz jeze, nenamerno zadel linijskega sodnika.

Novak Đoković letos napada že svojo 25. lovoriko na grand slam turnirjih. Foto: Reuters

Đoković je po nesrečnem udarcu dvignil roke in se takoj opravičil. Naslednji tekmec Đokovića bo Čeh Jakub Menšik, ki ga je marca premagal v finalu mastersa 1000 v Miamiju.