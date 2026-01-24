Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

OP Avstralije

OP Avstralije (ATP), 8. dan

Alcaraz proti Američanu, Rus ni pozabil bolečega poraza

Carlos Alcaraz | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na OP Francije se v moški konkurenci začenjajo dvoboji osmine finala. Svojo pot do četrtfinala bo iskal Carlos Alcaraz, prvi igralec sveta.

Arina Sabalenka
Sportal Stvari se na igrišču lahko hitro obrnejo

Carlos Alcaraz bo v osmini finala igral proti Tommyju Paulu, 19. nosilcu in igralcu, ki se na trdi podlagi dobro znajde. Treba je poudariti, da je bil Paul v Melbournu že polfinalist, tako da bo za Španca vse prej kot lahek nasprotnik. Medsebojni dvoboji so na strani Alcaraza (5:2), prav tako pa je hitro opravil s svojimi dosedanjimi nasprotniki na tem turnirju.

Ljubitelji tenisa veliko pričakujejo od dvoboja Daniil Medvedjev in Learner Tien. Mnogi si obetajo maratonski dvoboj. Medvedjev se zagotovo še spominja lanskega poraza proti Američanu, potem ko ga je ta prav na OP Avstralije poslal pod hladno prho.

Avstralsko občinstvo pa bo norelo ob igranju domačina Alexa de Minaurja, ki bo igral proti Alexandru Bubliku.

OP Avstralije, osmina finala:

Lorenzo Musetti (Ita/5) - Tomaš Machač (Češ) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2;
Luciano Darderi (Ita/22) - Karen Hačanov (Rus/15) 7:6 (5), 3:6, 6:3, 6:4;
Jannik Sinner (Ita/2) - Eliot Spizzirri (ZDA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/9) - Stan Wawrinka (Švi) 7:6 (5), 2:6, 6:4, 6:4;
Novak Đoković (Srb/4) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:3, 6:4, 7:6 (4);
Ben Shelton (ZDA/8) - Valentin Vacherot (Mon/30) 6:4, 6:4, 7:6 (5);

